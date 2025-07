C'est la pire tenue à porter en avion : il faut absolument l'éviter, elle peut causer des problèmes de santé

Pendant les vacances d'été, de nombreux Français prennent l'avion. Mais beaucoup d'entre eux voyagent avec une tenue qui peut causer des problèmes de santé.

Pour un départ en vacances tant attendues, vous avez pensé à tout. La valise est fermée, le passeport est dans le sac... Mais êtes vous sûr(e) que votre tenue est la plus adaptée pour prendre l'avion ? Beaucoup de personnes négligent cette étape pourtant cruciale lors d'un voyage.

Une tenue inadaptée peut en effet être source de désagréments, voire de problèmes de santé. Et c'est d'autant plus important lors de longs voyages, que ce soit en avion mais aussi en voiture ou en train. Certains vêtements sont alors à bannir, dont un en particulier, qui est largement déconseillé par les professionnels de santé et de l'aviation.

Il s'agit des pantalons serrés. D'abord, ces derniers empêchent le sang de circuler correctement. "Les vêtements que nous portons lorsque nous prenons l'avion peuvent avoir un impact significatif sur notre circulation. Par exemple, il n'est pas recommandé de porter des vêtements serrés. Le port de leggings et d'autres vêtements restrictifs tels que les jeans moulants trop serrés réduit la capacité du sang à circuler dans les jambes", a expliqué au Huff Post le Dr Hugh Pabarue, médecin et spécialiste des veines.

Lors de longs voyages, la circulation sanguine est au ralenti, ce qui peut provoquer des désagréments comme des douleurs, des picotements, un engourdissement ou encore un gonflement des jambes. Mais, même si cela est plus rare, dans certains cas une thrombose veineuse (un caillot) peut même survenir. C'est pourquoi il est conseillé, en particulier à certaines personnes à risque, de porter des bas de contention.

Mais ce n'est pas tout. Un pantalon serré peut également être à l'origine de problèmes digestifs, en particulier en avion, où ils sont fréquents notamment à cause des changements de pression. Des vêtements serrés compriment le ventre, et cela peut provoquer des ballonnements, des gaz, des douleurs. "Les ballonnements sont un problème majeur, même pour les hôtesses de l'air, alors portez quelque chose de confortable autour de la taille, comme un élastique", conseillait l'hôtesse de l'air Andrea Fischbach auprès du média WhoWhatWear.

L'hôtesse de l'air déconseille également, pour le confort, la santé mais aussi la sécurité, de porter une ceinture, des chaussures ouvertes, des talons hauts, des tenues peu couvrantes (il fait généralement froid dans l'avion, en particulier pendant les longs vols)... Alors on met dans sa valise ses jolies tenues, et on mise plutôt sur des vêtements amples et confortables, si possible en coton !