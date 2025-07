Ces deux produits phares de l'été ne font pas bon ménage sur la peau, il ne faut surtout pas les mettre en même temps

Mettre ces deux produits en même temps peut représenter un danger insoupçonné pour la peau.

Pendant les vacances d'été, on a souvent tendance à mettre plus de produits sur notre peau : crème hydratante (surtout après avoir pris le soleil), crème solaire, autobronzant, anti-moustique, parfum... Mais mettre en même temps sur la peau certains de ces produits peut réduire leur efficacité.

Des chercheurs du CNRS ont en effet testé l'impact d'appliquer sur la peau de la crème solaire et de l'anti-moustique. Ces deux produits sont très souvent utilisés l'été, et parfois en même temps, d'où l'importance de savoir si leur efficacité peut être réduite s'ils sont utilisés simultanément. Grâce aux messages de prévention, la crème solaire est de plus en plus utilisée ; et les produits anti-moustiques le sont également face à la circulation de nombreux virus comme le chikungunya ou la dengue.

"Il est devenu de plus en plus courant d'associer ces deux produits lors d'activités en extérieur afin de se protéger à la fois du soleil" et des moustiques, rappellent les chercheurs du CNRS. Leur recherche, menée sur des échantillons de peau humaine, a hélas montré que "l'application simultanée de l'insectifuge et de la crème solaire diminuait considérablement l'effet protecteur de la crème solaire contre les UV", ont rapporté les auteurs dans l'étude publiée en mars 2025.

Étant donné qu'il s'agit de "la première étude examinant les effets d'un tel mélange", les chercheurs rappellent que "des études complémentaires sont nécessaires pour affermir et étendre ces premiers résultats". En attendant, ces résultats ne signifient pas pour autant qu'il faut éviter de mettre de l'anti-moustique en même temps que la crème solaire, puisque ces deux produits sont essentiels.

Pour limiter les risques d'une baisse d'efficacité, il est préférable d'appliquer généreusement de la crème solaire, puis d'attendre environ 20 minutes qu'elle ait bien pénétré la peau avant de mettre de l'anti-moustique. De façon générale, la crème solaire ne suffit pas pour se protéger totalement du soleil : il est essentiel d'éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, et de porter des vêtements couvrants. Le cancer de la peau, de plus en plus fréquent, touche entre 150 et 250 000 personnes par an en France. La grande majorité d'entre eux sont liés au soleil.