Faut-il vraiment attendre pour se baigner après avoir mangé ?

Tous les étés, après un repas au soleil, cette question revient sur le tapis. On y répond une bonne fois pour toutes.

Pendant les vacances, après un repas, on n'attend qu'une seule chose : sauter dans la piscine ou plonger dans la mer. Mais nous avons tous déjà entendu cette croyance populaire, souvent de la bouche de nos parents ou grand-parents. Il faudrait ainsi attendre plusieurs heures après manger pour pouvoir se baigner. La raison ? La digestion. Ce vieux conseil de grand-mère voudrait que nager pendant qu'on digère en demanderait trop à notre corps, ce qui serait dangereux, et pourrait même provoquer une hydrocution. Mais est-ce véridique ?

On le sait depuis longtemps : il ne s'agit que d'une idée reçue, qui a certes la vie dure. La possibilité de l'hydrocution a largement été contestée. "La digestion dure environ 3h et l'augmentation de la température du corps n'est pas assez haute pour entraîner un véritable risque d'hydrocution ; le danger, donc, ne vient pas de là !", rappelle le site de l'hôpital de la Tour.

Au contraire, il est préférable de manger et de s'hydrater avant une baignade car il faut de l'énergie pour nager ! Les adultes doivent cependant être vigilants avec leur consommation d'alcool, et éviter de se baigner après avoir bu. Le danger de se baigner après un repas est en réalité ailleurs, et il se s'agit pas d'un risque de noyade.

Le problème est plutôt le soleil. Après le déjeuner, en début d'après-midi, c'est le moment de la journée où les rayons du soleil sont les plus intenses. Le risque de coups de soleil (et au final de dommages de la peau à plus long terme) est alors maximal. Il faut donc bien penser à la crème solaire et au chapeau ou la casquette !

Alors pour éviter les risques d'hydrocution, il est recommandé d'éviter de plonger directement dans l'eau froide, et plutôt de se mouiller progressivement le corps, par exemple la nuque. Cela permet ainsi d'éviter "les chocs thermiques particulièrement lorsque la différence de température entre l'eau et l'air est importante", rappelle le site du Service public.

Plus globalement, pour réduire le risque de noyade, il est aussi recommandé de "respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade", de "privilégier les zones de baignades surveillées", et de "se renseigner sur les conditions météorologiques", rappelle le Service public. Les enfants doivent évidemment être surveillés à chaque seconde, et ils doivent, comme les adultes, éviter de se baigner s'ils ne se sentent pas bien physiquement. Plusieurs centaines de noyades, dont des décès, surviennent chaque année en France, et pourraient être évités.