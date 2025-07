Cette façon de marcher est excellente pour votre cerveau, tout le monde peut le faire

Marcher est bon pour la santé. Mais marcher d'une certaine façon, pour le moins insolite, est surtout bénéfique pour le cerveau.

Les bienfaits de la marche pour la santé ne sont plus à prouver. Mais au-delà de la marche "classique", une autre façon de marcher présente aussi de nombreux bénéfices pour la santé, et notamment pour le cerveau. Il ne s'agit donc pas d'une énième méthode de marche pour brûler plus de calories, mais plutôt d'un exercice utilisé chez les athlètes ou encore en rééducation, et qui a aussi démontré des effets intéressants sur la santé cognitive.

Cette méthode, c'est la marche à reculons. Si cela peut paraître insolite, marcher en arrière est pourtant bien efficace. La marche à reculons est même un véritable exercice pour le cerveau, au même titre que les mots-fléchés ou encore les puzzles. Elle "renforce les fonctions cognitives en améliorant la coordination et la perception spatiale. Comme il s'agit d'une activité qui nécessite une concentration et une attention accrues, elle permet également d'améliorer les fonctions exécutives", a expliqué à National Geographic Ashwini Nadkarni, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School.

Marcher en arrière n'a en effet rien de naturel : cela met donc le cerveau au défi. Certaines de ses zones sont alors bien plus actives que lors de la marche classique, qui demande peu de concentration. Des études ont aussi montré que la marche à reculons pouvait réduire le temps de réaction et améliorer la mémoire. Les bienfaits à long terme pour le cerveau sont aujourd'hui peu connus, mais faire régulièrement ce genre d'exercices qui renforcent les fonctions cognitives participe à la prévention des maladies telles que la démence.

© 123RF

Au-delà du cerveau, marcher en arrière a évidemment bien d'autres effets sur le corps. Comme toute activité physique, la marche à reculons participe à la réduction du risque de nombreux problèmes de santé, notamment l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Marcher en arrière permettrait d'ailleurs de brûler plus de calories que la marche "classique".

Cette méthode est même utilisée par les athlètes et en rééducation, notamment pour les personnes qui souffrent de problèmes aux genoux ou au dos. Elle peut muscler les jambes et les fessiers, soulager les douleurs dorsales ou d'arthrose, et améliorer la mobilité et la stabilité. Cela fait donc d'elle un véritable atout pour la santé, notamment en vieillissant.

Pour pratiquer la marche à reculons, il faut par contre être vigilant face au risque de chute. Il est préférable de d'abord essayer sur une surface dure et plane, par exemple sur un tapis de marche et si possible accompagné. Si marcher en arrière peut être gênant en public, il est tout à fait possible de le faire chez soi !