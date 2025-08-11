"Le témoin d'un grave traumatisme" : voici les conseils d'une dermatologue si la peau pèle après un coup de soleil

Après un gros coup de soleil, la peau a tendance à peler. Que faut-il faire, et au contraire éviter de faire ? Voici les conseils précieux d'une dermatologue.

Après un coup de soleil, parfois, la peau pèle. Beaucoup adorent alors la satisfaction d'arracher ces petits bouts de peau. Pourtant, ce phénomène est loin d'être anodin. "Quand la peau est brûlée, on va détruire des cellules. Ce sont des cellules brûlées qui sont éliminées. C'est le témoin d'un gros traumatisme", nous explique la Dr Isabelle Gallay, dermatologue et vice-présidente du Syndicat national des dermatologues vénérologues.

Évidemment, même un coup de soleil qui ne finit pas par peler est déjà le signe que la peau a été endommagée, ce qui à long terme peut notamment faire le nid d'un cancer de la peau. "Le coup de soleil est une alerte. Ça veut dire qu'on a pris une grosse dose d'UV. C'est surtout embêtant chez les enfants qui risquent d'avoir des cellules souches abîmées, qui plus tard peuvent donner lieu à des cancers".

Les coups de soleil pendant l'enfance sont en effet un des facteurs de risque majeur de mélanome, ainsi que le fait d'avoir la peau claire, de nombreux grains de beauté et des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la peau. L'exposition au soleil est à l'origine de la grande majorité des cancers de la peau, qu'il s'agisse des mélanomes (les moins fréquents mais les plus graves) ou des carcinomes (le cancer de la peau le plus courant).

Alors que faut-il faire lorsqu'on a la peau qui pèle après un coup de soleil ? "La peau est enflammée, desséchée. Il faut l'hydrater énormément", conseille la Dr Gallay. Pour cela, on peut utiliser une crème spéciale brûlures, ou n'importe quelle crème hydratante classique. Le petit conseil en plus de la dermatologue : mettre la crème au frigo pour qu'elle soit plus fraîche, ce qui apporte une sensation très agréable sur une peau chauffée !

Il ne faut pas hésiter également à mettre de l'eau fraîche sur la peau. Il est aussi important de s'hydrater en buvant beaucoup d'eau. A l'inverse, la dermatologue recommande d'éviter d'arracher la peau qui pèle, et évidemment d'éviter le soleil puisque la peau y est alors encore plus sensible. Pour cela, on se met à l'ombre et/ou on se protège avec des vêtements couvrants. Enfin, il suffit d'un peu de patience : la peau redeviendra à la normale au bout de quelques jours.