Le maquillage avec un indice SPF protège-t-il assez du soleil ? Voici la réponse de spécialistes

De plus en plus de produits de maquillage contiennent un indice de protection solaire. Mais sont-ils suffisants pour être correctement protégé ?

Qui dit été dit crème solaire. Ce geste est devenu un réflexe pour de nombreux Français. Et ça tombe bien, puisque mettre de la crème solaire (dans l'idéal au quotidien, oui même quand il ne fait pas beau) est essentiel pour protéger sa peau des effets néfastes du soleil. On sait en effet que la majorité des cancers de la peau sont dûs à une exposition excessive aux UV.

Les fabricants de produits de maquillage l'ont bien compris, et y intègrent donc de plus en plus souvent un indice de protection solaire, plus ou moins important. On en trouve désormais dans des fonds de teint, poudres, BB crèmes et même blush. Les personnes achètent ainsi ces produits en pensant que cela les protègera du soleil, et qu'il n'y aura donc pas besoin de mettre de la crème solaire. Mais est-ce vraiment le cas ?

Hélas, la réponse est non. "Le SPF contenu dans votre maquillage n'offre pas une protection suffisante", affirme la Dr Joyce Park, dermatologue plus connue comme "teawithmd" sur les réseaux sociaux. Le problème n'est pas le produit en lui-même, mais plutôt la quantité appliquée.

Les produits de maquillage "sont généralement appliqués en petite quantité, une seule fois par jour, ce qui ne protège pas assez contre les rayons ultraviolets (UV)", a rappelé la Dr Mathilde Combel, pharmacienne, dans Le moniteur des pharmacies. Le niveau de protection affiché sur les produits n'est seulement apporté s'il est appliqué dans une quantité suffisante, qui ne correspond pas à la quantité généralement utilisée pour du maquillage. Aussi, le maquillage n'est pas toujours appliqué dans certaines zones souvent oubliées comme les oreilles, le cou et les paupières, qui doivent pourtant être protégées.

Pour qu'un produit de protection solaire soit "pleinement efficace", il "nécessite l'application d'une quantité suffisante et une ré-application dans la journée", rappelle l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire). L'agence estime donc que les produits de maquillage qui contiennent un indice solaire "peuvent apporter de la confusion quant à leur niveau de protection vis à vis des risques associés à une exposition aux UV".

Bien sûr, ils ne doivent pas être évités. Ils doivent seulement être considérés comme un "bonus" à une crème solaire appliquée sous le maquillage. Pour rester protégé toute la journée, il existe notamment des brumes solaires qui peuvent être appliquées par dessus le maquillage. De façon générale, la crème solaire ne suffit pas aux heures chaudes lorsque les UV sont élevés : il faut alors éviter le soleil, en se mettant à l'ombre ou avec des vêtements couvrants pour être réellement protégé.