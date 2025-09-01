"Plus de vies sauvées" : depuis le 1er septembre, il est possible de donner son sang plus souvent

Plusieurs critères d'éligibilité au don de sang sont assouplis pour augmenter les dons qui manquent souvent.

C'est la bonne nouvelle de la rentrée ! Après les vacances d'été où les dons sont moins nombreux, certains critères pour donner son sang sont assouplis. Ces changements vont permettre "à davantage de personnes de participer à cet acte solidaire. Plus d'inclusivité, plus de donneurs, plus de vies sauvées", se réjouit l’Établissement Français du sang (EFS).

Le premier changement concerne le délai après un tatouage ou un piercing. Jusqu'alors, il fallait attendre 4 mois avant de pouvoir donner son sang. Mais au 1er septembre, ce délai est raccourci et passe à 2 mois. Le second changement concerne le délai pour donner son sang après certains actes médicaux invasifs : l'acupuncture, la mésothérapie, la sclérose de varices ou l'endoscopie avec un instrument flexible. Ce délai, auparavant de 4 mois, passe également à 2 mois.

Ces changements sont rendus possible "grâce à l'amélioration des tests de dépistage" qui permettent de détecter par certains virus comme l'hépatite C, qui peuvent être transmis (rarement) par contact avec du sang contaminé via des aiguilles. "Résultat : une détection plus rapide, une période à risque plus courte, et donc des délais d'attente réduits sans compromis sur la sécurité", se félicite l'EFS.

Un troisième changement consiste à supprimer la contre-indication du don de sang après un implant dentaire avec substitut osseux. Les matériaux utilisés lors de cette procédure sont en effet désormais "viro-inactivés", ce qui signifie qu'il n'y a "aucun risque de transmission d'infection", précise l'EFS. "Pensez à demander à votre dentiste la nature de votre implant avant votre don", recommande tout de même l'EFS.

Enfin, le quatrième et dernier changement concerne les personnes atteintes d'hémochromatose génétique, une maladie fréquente dont le traitement repose sur des saignées régulières. Depuis le 1er septembre, elles peuvent "donner directement en collecte comme en maison de don, sans avoir à effectuer d'abord cinq saignées dans un centre hospitalier" comme c'était le cas jusqu'alors.

Ces changements devraient permettre d'augmenter le nombre de dons, alors que 10 000 sont nécessaires chaque jour pour soigner environ 1 million de personnes, à la suite d'un accident, pour une opération chirurgicale, ou encore pour des patients atteints de cancer. Pour savoir si vous êtes éligible au don du sang, un test est disponible sur le site de l'EFS.