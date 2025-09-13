"Je ne donnerais jamais ça à mes enfants" : l'alerte des dentistes

Un dentiste, rejoint par une autre experte, a donné son avis sur deux aliments qu'il ne donnerait pas à des enfants. Il en va de leur santé.

Bonbons et sucreries, sodas et boissons sucrées... Tout le monde se doute que ces aliments ne font bon ménage avec la santé des enfants. Ces dernières années, de nombreux praticiens ont ainsi averti sur les dangers du Cola sur les dents de lait de jeunes enfants. Mais il existe d'autres produits dont la dangerosité pour les jeunes quenottes de nos bambins est bien moins connue. Pour sensibiliser aux dangers du sucre sur les dents, plusieurs experts ont tiré la sonnette d'alarme et donné quelques exemples.

C'est le cas d'une hygiéniste dentaire finnoise. L'hygiéniste dentaire est notamment chargée d'assister le dentiste dans des cliniques dentaires en vue de petites interventions. Anni Savolainen a donc déjà vu de nombreuses dents d'enfants. Or, pour elle, certains négligent trop le rôle des dents de lait, sous prétexte qu'elles sont "provisoires". Négliger leur santé peut entraîner des dommages permanents, en particulier lors de la transition vers les dents d'adulte. "A cette période, des dommages permanents peuvent survenir si les soins dentaires sont négligés ". Elle souligne ainsi le rôle des parents. "Les enfants apprennent souvent l'hygiène dentaire en observant leurs parents", souligne-t-elle.

Mais quels sont ces aliments qui inquiètent tant les experts ? Anni Savolainen est catégorique : "Personnellement, je ne donnerais jamais de sucettes ou de raisins secs aux enfants", confie-t-elle au journal finlandais Iltalehti. Pour les sucettes, l'explication est simple : elles baignent les dents dans le sucre pendant de longues minutes.

Et les raisins secs ? Le Dr Petter Gjessing Johnsen, un dentiste norvégien, confirme les mises en garde de sa consœur finlandaise. "Beaucoup pensent sûrement que les raisins secs sont bons, car ce sont des fruits séchés. Mais la vérité est qu'ils contiennent beaucoup de sucre", explique-t-il au quotidien Dagbladet. "Ils sont loin d'être bénéfiques pour les dents. Les raisins secs sont riches en sucre et très collants, de sorte que le sucre reste longtemps sur les dents et peut déclencher un processus de carie car il est difficile à éliminer. Le glucose est cariogène, ce qui signifie que les bactéries de la bouche peuvent très facilement l'utiliser pour créer des acides qui à leur tour détruisent les dents", explique le dentiste qui note que les raisins secs contiennent plus de 60g de sucre pour 100g.

Cet expert donne d'autres exemples. "A la clinique, nous constatons que des aliments comme les caramels, les barres de fruits et les fruits secs peuvent être particulièrement "dangereux" pour les dents en termes de caries", dit-il. Il se montre toutefois moins catégorique que sa consœur finnoise. "Personnellement, je dois être honnête : malgré mes connaissances en matière de dents, je n'évite aucun aliment ni aucune boisson. Le secret réside dans une bonne hygiène". Ces experts ne disent pas qu'il faut absolument arrêter d'en consommer mais mieux vaut donc, comme pour tout aliment, surveiller la consommation par les enfants. Un passage par la salle de bain pour un bon brossage de dents finira le travail !