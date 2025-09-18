Cette chirurgienne est formelle : "c'est la raison pour laquelle les gens deviennent fragiles" en vieillissant

Une chirurgienne orthopédique et experte en longévité a rappelé une des principales raisons de fragilité chez les personnes âgées. Elle explique comment l'éviter et pourquoi c'est essentiel.

Plus d'un quart de la population française a plus de 60 ans. Cela représente plus de 18 millions de personnes. Ce nombre devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années. Parmi elles, une partie importante des personnes âgées souffrent de fragilité. Il s'agit d'un réel terme médical, qui se caractérise par exemple par une baisse de la vitesse de marche, une fatigue, une perte de poids involontaire ou encore une diminution de la force musculaire.

Cette fragilité n'est pas à prendre à la légère : les personnes qui en souffrent sont plus vulnérables face aux maladies ou aux chutes, et sont moins autonomes. Heureusement, la fragilité chez la personne âgée peut être prévenue. Pour cela, une des meilleures méthodes est l'activité physique, et plus précisément la musculation. "Les gens deviennent fragiles pour de nombreuses raisons, mais l'une d'elles est qu'ils perdent de la force dans le bas du corps", a en effet expliqué la Dr Vonda Wright, chirurgienne orthopédique, dans un podcast.

Avec l'âge, la masse musculaire diminue, ce qui augmente le risque de chutes et de perte d'autonomie. Une activité physique, avec du renforcement musculaire, est donc particulièrement importante en vieillissant pour entretenir sa masse musculaire et son équilibre. "Vous êtes beaucoup moins susceptible d'avoir une fracture de hanche si vous êtes forts", explique la chirurgienne orthopédique, qui recommande de soulever des charges lourdes.

Pour les personnes qui ne font pas déjà de musculation, il est préférable de faire étape par étape, en commençant avec des exercices simplement avec le poids du corps (gainage, pompes...), puis d'utiliser des bandes de résistances et des poids légers, en augmentant progressivement la charge. Pour ceux qui ne sont pas tentés par ces exercices de musculation, des sports comme le pilates, le yoga ou le taï-chi permettent de se muscler en douceur, et sont aussi intéressants pour l'équilibre. "Il n'est jamais trop tard" pour s'y mettre, insiste la Dr Wright, même si le plus tôt est le mieux.

Globalement, ce qui est important, c'est d'être le moins sédentaire possible et de bouger au maximum au quotidien. Il faut évidemment prendre en compte son état de santé, et discuter de l'activité physique la plus adaptée avec son médecin pour limiter le risque de blessures. Il ne faut aussi pas oublier de s'échauffer, de ne pas faire d'activité physique si on ne se sent pas bien ou en cas de fortes chaleurs.

Au-delà de l'activité physique, la prévention de la fragilité en vieillissant passe aussi bien sûr par une alimentation adaptée. La dénutrition est fréquente chez les personnes âgées, qui ont pourtant des besoins nutritionnels accrus, notamment en protéines et produits laitiers. Chaque année en France, souvent à cause de cette fragilité, 100 000 personnes âgées sont hospitalisées à la suite d'une chute, et 10 000 personnes en décèdent.