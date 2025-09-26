Les médecins sont unanimes : cette erreur que tout le monde fait dans la salle de bain est dangereuse

Cette pratique est très répandue malgré les alertes des professionnels de santé.

Nous passons tous du temps dans la salle de bain chaque jour. Douche, bain, brossage de dents, crèmes, coiffage, maquillage... Toutes ces étapes font partie de nos routines d'hygiène et beauté. Mais une habitude que nous avons tous peut être dangereuse pour la santé, et plus précisément pour nos oreilles.

Vous l'aurez sûrement deviné : il s'agit de nettoyer nos oreilles avec des cotons-tiges. Cette pratique reste très répandue, malgré les alertes fréquentes des professionnels de santé sur les risques qu'elle représente. Les emballages des cotons-tiges indiquent d'ailleurs généralement qu'ils ne doivent pas être enfoncés dans le conduit auditif pour nettoyer les oreilles.

© 123RF

Cela peut provoquer plusieurs types de dommages aux oreilles. D'abord, "vous risquez tout simplement de tasser le cérumen tout au fond" du conduit auditif. "Ça va être responsable d'un bouchon d'oreille, vous allez moins bien entendre", a rappelé le Dr Jimmy Mohammed dans une vidéo.

Mais ce n'est pas tout. D'après la Fondation pour l'audition, si vous enfoncez un coton-tige dans votre oreille "vous pouvez induire des microtraumatismes dans le conduit auditif externe, qui peuvent être source d'infections. Vous risquez une perforation du tympan si le geste est trop profond ou trop brusque." La tête du coton-tige peut aussi rester coincée au fond du conduit auditif.

On évite aussi tous les autres produits de nettoyage des oreilles, notamment vendus en ligne, comme les bougies auriculaires, les appareils d'aspiration ou équipés d'une caméra. "Bien que toutes ces technologies soient astucieuses et intéressantes à voir, elles ne sont pas les plus sûres", a averti auprès du Washington Post Ana H. Kim, professeure d'oto-rhino-laryngologie. Globalement, "il est nécessaire d'éviter l'utilisation d'objets (coton-tige, curette, trombone...) pour nettoyer seul le conduit auditif", a conclu le Pr David Bakhos, chirurgien ORL auprès de la Fondation pour l'audition.

Alors comment faire pour nettoyer ses oreilles ? D'abord, "contrairement aux idées reçues, le cérumen n'est pas une impureté qu'il faut éliminer systématiquement", rappelle la Fondation pour l'audition. Le cérumen a un rôle majeur dans la protection des oreilles, puisqu'il les protège par exemple des bactéries et saletés. L'oreille est auto-nettoyante : le cérumen est naturellement expulsé vers l'extérieur avec les mouvements de la mâchoire lorsque nous mâchons et parlons.

Il n'est donc pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de l'oreille. Il suffit d'utiliser une serviette humide ou un coton-tige pour retirer le cérumen visible à l'extérieur de l'oreille. Pour un nettoyage plus poussé, vous pouvez, sous la douche, faire couler de l'eau tiède pendant environ une minute par oreille en inclinant la tête. Il faut - de façon générale - bien sécher l'oreille dès qu'elle est mouillé pour éviter les infections. En cas de suspicion de bouchon d'oreille ou de troubles ORL, il est recommandé de se tourner vers un spécialiste.