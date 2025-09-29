Les personnes qui vivent après 90 ans ont ces 7 habitudes en commun selon cet expert en longévité

Certaines bonnes habitudes au quotidien peuvent augmenter les chances de vivre (très) longtemps, et en bonne santé.

Vivre le plus longtemps possible est un objectif pour la majorité d'entre nous. En France, l'espérance de vie augmente depuis des années. Elle s'établit aujourd'hui à 85,6 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes d'après l'Insee. Vivre longtemps c'est une chose, mais vivre longtemps en bonne santé en est une autre. L'espérance de vie "sans incapacité" augmente aussi en France : elle s'élève à 77 ans chez les femmes et 75,6 ans pour les hommes selon le ministère de la Santé.

Si notre espérance de vie individuelle dépend de certains facteurs sur lesquels on ne peut pas avoir d'impact comme la génétique, il est possible d'augmenter ses chances de vivre plus longtemps. "La longévité ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Seulement 20-30 % de votre espérance de vie est déterminée par la génétique. Le reste ? Vos habitudes quotidiennes, votre état d'esprit, vos mouvements et votre environnement", affirme sur Instagram le Dr Vassily Eliopoulos, médecin américain expert en longévité. 7 habitudes se démarquent.

La première, c'est évidemment le mouvement. Les personnes qui vivent au-delà de 90 ans "bougent au quotidien. Ils marchent, font du jardinage, du ménage"... Pas besoin de passer son temps à la salle de sport, affirme le Dr Vassily, ce qui est important c'est de bouger le plus possible dans la journée. La deuxième habitude essentielle est le sommeil. D'après le spécialiste, "la majorité des 90 ans et plus vont au lit tôt et se lèvent avec le soleil". Des nuits de 7 à 9h "supportent la régulation hormonale, le système immunitaire et la réparation cellulaire", insiste-t-il.

Ensuite, on retrouve bien sûr l'alimentation. D'une part, les personnes qui vivent longtemps ont une alimentation majoritairement végétale, riche en légumes, graines, noix ou encore en huile d'olive, et pauvre en viandes et en sucre. De nombreuses études ont prouvé les bienfaits sur la santé d'une telle alimentation, qui correspond au régime méditerranéen. D'autre part, le Dr Vassily affirme que "la plupart des populations qui vivent longtemps pratiquent le hara hachi bu, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de manger lorsqu'elles sont rassasiées à 80 %". Cette pratique vient du Japon, où les habitants sont connus pour leur espérance de vie particulièrement élevée. Elle permettrait notamment de réduire l'apport calorique et de mieux contrôler la glycémie.

La cinquième bonne habitude des personnes qui vivent longtemps est leur gestion du stress. "Ils marchent, prient, respirent, passent du temps dans la nature", précise le Dr Vassily, qui affirme que le stress chronique provoque un vieillissement accéléré. Ensuite, la sixième habitude en commun chez ceux qui vivent au-delà de 90 ans est leurs interactions sociales. Il a en effet été prouvé que la solitude augmente le risque de souffrir de certaines maladies, comme la démence, et la mortalité. Enfin, les personnes qui vivent longtemps "ont un but après la retraite. Les Japonais appellent cela ikigai : une raison de se lever le matin", affirme le médecin expert en longévité.