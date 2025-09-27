"Du poison dans nos maisons" : 60 Millions de consommateurs alerte sur des produits que vous avez forcément chez vous

Tabac, produits ménagers, allergènes... Les sources de pollution de l'air intérieur sont nombreuses. L'impact d'un autre type de produits très utilisés est sous-estimé.

On sait que l'air extérieur est pollué, mais on sait moins que l'air intérieur l'est aussi, voire encore plus. Cette pollution vient notamment des produits que nous achetons. Lorsque nous les utilisons, ils libèrent divers polluants, allergisants, irritants, voire substances cancérigènes. Le problème, c'est que ces polluants s'accumulent, en particulier dans les lieux fermés qui ne sont pas suffisamment aérés. Certains objets présents dans nos intérieurs les polluent particulièrement.

Ces produits, neaucoup de personnes en achètent pour décorer, parfumer... ou purifier leur maison ou appartement. Sans se douter que les utiliser peut avoir des conséquences sur leur santé. Elles peuvent même être importantes selon le magazine 60 millions de consommateurs.

Commençons par le pire : les encens. Ils "n'ont rien pour plaire", estime le magazine, qui a mené une enquête sur plusieurs parfums d'intérieur. Celle-ci révèle que les encens libèrent "à des concentrations significatives" des composés polluants qui "font partie des plus problématiques". Les enquêteurs ont notamment relevé "à des concentrations trop élevées un nombre élevé de substances cataloguées comme cancérogènes avérés ou probables" : benzène, formaldéhyde, acétaldéhyde... L'enquête a par exemple mis en évidence des émissions de formaldéhyde jusqu'à deux fois plus élevées que ce qui est recommandé par les autorités sanitaires.

Au-delà des substances cancérigènes, les encens libèrent aussi du monoxyde de carbone "à des niveaux, au mieux, acceptables", ainsi que des microparticules (PM10 et PM2,5), comme celles produites par l'industrie ou les voitures diesel. "Les concentrations que nous avons mesurées sont largement supérieures aux recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air intérieur", révèle le magazine.

Les bougies parfumées, elles, sont "des alternatives – un peu – moins nocives", estime 60 millions de consommateurs. Elles émettent peu de polluants, mais "certaines d'entre elles émettent tout de même des substances cancérogènes". Enfin, les diffuseurs (électriques ou à bâtonnets) ne libèrent pas de particules fines ni de gaz problématiques comme il n'y a pas de combustion. Mais ils ne sont pas anodins pour autant : les diffuseurs électriques avec des huiles essentielles libèrent "à des concentrations élevées" des terpènes, qui sont des "substances irritantes et allergisantes", précise le magazine.

En raison de cette pollution, le ministère de la Santé recommande d'"éviter les parfums d'intérieur, les bâtons d'encens, les bougies parfumées, les sprays qui contiennent des substances chimiques nocives". Les personnes qui souffrent d'allergies ou de problèmes respiratoires ainsi que les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilants avec ce type de produits. Il est aussi recommandé de ne pas fumer à l'intérieur, et d'utiliser le moins de produits d'entretien possible. Pour limiter la pollution de l'air à l'intérieur, il est recommandé d'aérer son logement au moins 10 minutes par jour, été comme hiver, et plus pendant le ménage, la cuisine ou le bricolage.