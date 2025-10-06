Ce mouvement soulage les douleurs lombaires en seulement quelques minutes

Un exercice simple et sûr est particulièrement efficace pour réduire les douleurs dans le bas du dos.

Les douleurs lombaires sont très fréquentes. Environ 4 personnes sur 5 en souffriront au cours de leur vie, d'après l'Assurance maladie. Avec la généralisation du travail de bureau et l'augmentation de la sédentarité, les lombalgies sont de plus en plus fréquentes. Heureusement, il est possible de les prévenir et de les soulager.

La clé, c'est le mouvement. Les personnes qui ont des douleurs au dos ont tendance à éviter tout mouvement par peur d'aggraver la situation, mais l'activité physique est pourtant recommandée à la fois en prévention et en traitement des douleurs lombaires. Un exercice est particulièrement efficace.

© 123RF

Il s'agit d'un mouvement appelé "chat-vache", bien connu des amateurs de yoga puisqu'il s'agit d'une des postures les plus pratiquées dans cette activité. L'exercice du chat-vache est très simple et ne nécessite aucun équipement. Il mobilise la colonne vertébrale en douceur et aide à soulager les tensions musculaires.

Le principe est simple : l'exercice du chat-vache consiste à arrondir puis cambrer le dos. Pour le réaliser, il faut d'abord se mettre à quatre-pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et la colonne droite. Ensuite, en inspirant lentement, il faut "faire le chat", en cambrant le dos et relevant la tête. Enfin, en expirant lentement, "la vache" consiste à arrondir le dos vers le plafond, le menton vers la poitrine. Ce cycle doit être répété 10 à 15 fois environ.

© 123RF

S'il est réalisé "lentement et de façon contrôlée", cet exercice "peut se révéler très efficace" contre les douleurs lombaires d'après Jérome Auger, kinésithérapeute du sport et ostéopathe. En plus d'étirer la colonne et soulager les tensions musculaires, la posture du chat-vache permet aussi de se détendre, ce qui peut jouer dans la réduction de la douleur.

Si cet exercice est peu risqué, des précautions sont malgré tout à prendre. Les personnes souffrant de douleurs dorsales à la suite d'un traumatisme ou d'un problème de santé diagnostiqué doivent en discuter avec un professionnel de santé avant de le réaliser. Si l'exercice provoque une douleur vive ou qui irradie, des picotements ou un engourdissement, il est préférable de consulter un professionnel de santé. Enfin, si les douleurs lombaires ne passent pas au bout de plusieurs semaines, il est encore une fois conseillé de consulter un médecin ou kinésithérapeute pour déterminer la cause.