Qu'est-ce qui est le mieux : se doucher le matin ou le soir avant de se coucher ?

Chacun a ses habitudes mais vaut-il mieux se doucher le matin ou le soir avant d'aller au lit ?

Team matinal ou le soir après une longue journée ? Certains jurent par la douche matinale pour se réveiller en pleine forme, tandis que d'autres ne jurent que par celle du soir pour se relaxer avant le coucher... Chacun a ses préférences en fonction de ses habitudes, sa vision de la toilette et du bien-être, ou son rythme de vie. Mais existe-t-il une solution meilleure qu'une autre ?

Commençons par un point clé : le lavage des cheveux. Si la durée de séchage est à prendre en compte le matin (ou le soir pour ne pas réveiller toute la maison), le choix du timing dépend surtout de son type de cheveux. Les cheveux fins qui s'aplatissent facilement gagneront à être lavés le matin pour un look plus volumineux.

A l'inverse, les cheveux épais, rêches ou bouclés préfèreront une douche du soir afin de sécher complètement pendant la nuit. En dehors de ces critères capillaires, c'est donc avant tout une question de préférence et d'organisation par rapport à son rythme de vie. Et pour la simple douche, qu'en disent les spécialistes ?

Le plus important reste encore... de se doucher quelque soit le moment ! La douche élimine les impuretés et le sébum de la peau, prévenant infections et éruptions cutanées, sans compter évidemment l'odeur de transpiration.

La douche matinale aurait toutefois un avantage, comme l'explique une microbiologiste de l'université de Leicester, Primrose Freestone, qui penche pour cette solution. Si elle reconnait que prendre une douche le soir a des bienfaits, permettant d'éliminer la saleté, la sueur ou le sébum de la journée avant d'entrer dans les draps, la douche le matin a davantage de bienfaits.

La raison ? "Si vous prenez une douche le soir, vous vous couchez propre et net, mais vous transpirerez quand même pendant la nuit", explique Primrose Freestone. La douche le matin les éliminera de facto et vous évitera de les emmener avec vous durant toute la journée.

Petite préférence donc pour cette solution qui ne doit pas vous empêcher de changer vos draps une fois par semaine. Les experts sont formels sur ce point. "Il est probablement plus important de nettoyer ses draps que de prendre une douche le soir", souligne Holly Wilkinson, maître de conférences à l'Université de Hull, au Royaume-Uni. "Car si vous vous couchez après avoir pris une douche et que vous laissez les mêmes draps pendant un mois, vous risquez d'accumuler bactéries, saletés et acariens."

Vous préférez le soir ? Pas de mourron à vous faire, cela a aussi des avantages qui tournent plutôt autour de votre bien-être. "Se laver les cheveux le soir peut être une partie apaisante de votre routine de détente, vous aidant à vous détendre après une longue journée", souligne une coiffeuse spécialisée en soins capillaires.

Il n' y a pas UNE solution meilleure que l'autre à tout prix. Le moment idéal pour se doucher dépend surtout du type de cheveux (plutôt le matin pour les cheveux fins, le soir pour les cheveux épais) et du rythme de vie de chacun. L'essentiel est d'opter pour une bonne hygiène corporelle et de literie, quel que soit le timing choisi. Le débat reste donc ouvert...