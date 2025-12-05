Dès le réveil ou après le petit-déjeuner ? Les dentistes connaissent le meilleur moment pour se brosser les dents

Vaut-il mieux se brosser les dents avant ou après le petit-déjeuner ? Voici ce qu'en disent les dentistes.

Faut-il se brosser les dents au saut du lit ou après avoir savouré son petit-déjeuner ? Voilà un dilemme auquel sont confrontés de nombreux Français chaque matin. Si ce geste fait partie intégrante de notre routine matinale, le timing idéal suscite encore des interrogations.

Alors, existe-t-il un timing idéal et si oui, quel est le moment le plus propice ? Le dentiste britannique Michael Mosley, connu pour ses podcasts sur la BBC, est absolument formel : "il ne faut jamais se brosser les dents juste après avoir pris son petit-déjeuner". Selon lui, cela pourrait même abîmer l'émail des dents.

Comme d'autres dentistes, Michael Mosley insiste sur l'impact d'un repas sur vos dents, surtout s'il contenait des aliments acides comme le jus d'orange. "Si vous ne le faites pas avant, vous devriez attendre au moins 30 minutes après, au cas où l'acide du repas affaiblirait l'émail et que le brossage l'endommagerait", juge le Dr Mosley. Ce temps d'attente idéal serait trop long pour être appliqué au quotidien selon le Britannique qui compare cette routine compliquée au fait "d'attendre 30 minutes après être allé aux toilettes pour se laver les mains" ! Beurk...

Du côté des dentistes américains comme les Drs Anjali Rajpal et Steven J. Katz qui interviennent régulièrement dans des émissions matinales, il vaudrait mieux là aussi se brosser les dents dès le réveil, avant le petit-déjeuner. Le Dr Katz explique que "pendant la nuit, la production de salive diminue, permettant aux bactéries de s'accumuler facilement". Se brosser les dents au réveil permettrait d'éliminer la plaque et les bactéries développées durant la nuit, surtout si on respire par la bouche en dormant. Un brossage matinal protégerait aussi l'émail des attaques acides au petit-déjeuner grâce aux minéraux contenus dans le dentifrice, selon le Dr Rajpal.

En France, les avis semblent plus nuancés. Ameli évoque "après le petit-déjeuner" dans ses recommandations, sans le justifier pour autant. Pour le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo, se brosser les dents après le petit-déjeuner présente à l'inverse des avantages non négligeables en permettant d'éliminer les résidus alimentaires et les sucres. Sans compter que cela garantit davantage d'avoir une haleine fraîche pour la journée. Faudrait-il dans l'idéal le faire deux fois, avant et après manger ? Pas forcément, ce double brossage pouvant être néfaste en agressant les gencives.

Les experts s'accordent en fait sur un point : un brossage doux de 2 minutes minimum, en insistant sur les gencives et la langue, avec une brosse souple et un dentifrice fluoré restent les clés d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Que ce soit pour protéger son émail au réveil ou retrouver une haleine fraîche après le petit-déjeuner, l'important est donc surtout de ne pas négliger ce rituel au moins deux fois par jour. C'est donc davantage le "comment" que le "quand" qui doit guider votre brossage matinal.