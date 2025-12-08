Les spécialistes sont formels : voici la meilleure astuce matinale pour éviter de déprimer l'hiver

Les médecins recommandent un petit changement dans la routine matinale pour réduire les risques de dépression saisonnière.

Avec le manque de lumière et le froid en hiver, de nombreuses personnes se sentent un peu plus déprimées que le reste de l'année. Certains souffrent même de dépression saisonnière. Heureusement, il est possible de préserver sa santé mentale en hiver, grâce à quelques petits changements dans son quotidien. L'un deux, très simple et gratuit, est largement recommandé par les médecins et psychologues.

Il s'agit de passer du temps dehors lorsqu'il fait jour. "Essayez de sortir, dans la lumière du soleil, autant que possible. Vous devriez absolument toujours prendre du temps à l'extérieur", a insisté la Dr Rachel Ward, médecin généraliste, à The Independant. Même si, il faut se l'avouer, le froid ne donne pas envie de sortir en hiver, c'est une petite habitude qui a de grands impacts sur le bien-être, et la santé !

En hiver, "beaucoup de personnes ont trop de mélatonine. Il s'agit de quelque chose que votre cerveau crée pour vous aider à vous endormir", a expliqué la Dr Sue Varma, psychologue, au média Today. Mais en hiver, le manque de luminosité met à mal le rythme circardien et le cerveau. La production de mélatonine est d'ailleurs souvent perturbée chez les personnes qui souffrent de dépression saisonnière. Une balade le matin va justement stopper la production de mélatonine. "Ça dit au cerveau : réveille toi !", a précisé la Dr Varma.

Si une balade dans la journée fait forcément du bien, l'idéal est ainsi de profiter de la lumière dès le matin, "avant 10 heures", conseille la psychologue. Au-delà de son effet sur la mélatonine et donc le rythme circadien, une balade matinale peut aussi améliorer l'humeur et réduire le stress et l'anxiété. Elle aide aussi à sortir d'un cercle vicieux du manque d'énergie et donc de moins bouger, dont de nombreuses personnes souffrent en hiver. La marche est aussi bien sûr une activité physique, dont les bienfaits sur la santé mentale et globale ne sont plus à prouver. Le sport, avec la gestion du sommeil, du stress, et une alimentation saine, est une des clés pour être en forme et en bonne santé.

Si même en adoptant ces changements quotidiens vous ne voyez pas d'amélioration et que vous souffrez de symptômes qui impactent votre vie quotidienne - manque d'énergie, fatigue anormale, perte de poids, diminution de l'appétit, difficultés à dormir, perte d'intérêt dans les activités, pensées négatives voire suicidaires... - il est recommandé de consulter un professionnel de santé rapidement.