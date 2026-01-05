Cette pratique à la mode est idéale pour "se sentir plus énergique et moins stressé", il suffit d'une minute le matin

Cette pratique populaire a de nombreux bienfaits sur la santé mentale et physique.

Ses adeptes en vantent les nombreux mérites sur les réseaux sociaux. Boost d'énergie, meilleure humeur et digestion, moins de stress, activation de la circulation lymphatique... Le tout simplement grâce à quelques sauts ! Vous avez sûrement vu passer cette tendance sur Instagram ou TikTok de se filmer faire 50 sauts de hauts en bas, et ce chaque matin. Mais est-vraiment efficace ?

Pour le Dr John Vasudevan, médecin en médecine du sport chez Penn Medicine interrogé par le média américain Today, les effets sur le corps sont bien réels. Il estime qu'il s'agit "d'un moyen très rapide et efficace d'augmenter la circulation, d'améliorer le drainage lymphatique et de simplement réchauffer les muscles".

Bien sûr, plus vous faites de sauts et y mettez de l'intensité, plus les effets seront importants. Car il ne s'agit pas non plus d'une solution miracle ou d'une pratique comparable à une séance de sport, puisque 50 sauts ne brûlent que quelques calories. Le Dr Vasudevan questionne d'ailleurs la tendance : "Il n'y a rien de magique à le faire le matin ou à atteindre le chiffre 50". Mais cette pratique s'intègre dans un objectif global de bien-être.

Commencer sa journée en bougeant vaut forcément mieux que ne rien faire ou de passer ce temps sur son téléphone ! Cette pratique est d'ailleurs particulièrement appréciée pour ses effets sur la santé mentale et l'énergie. Rita Baroudi, infirmière américaine, a testé l'expérience. "Un bénéfice que j'ai particulièrement ressenti, c'est que lorsque je me réveillais en me sentant léthargique ou stressée par la journée à venir, cela me permettait d'évacuer mon stress et me donnait un regain d'énergie sans avoir à prendre une seule gorgée de café !" a-t-elle rapporté à Today.

Elle estime ainsi que "c'est un excellent complément à la routine matinale de toute personne qui souhaite se sentir plus énergisée, moins stressée ou anxieuse, de celles qui sont généralement sédentaires et veulent améliorer leur souplesse ou leur mobilité". Un constat partagé par le Dr Vasudevan : "C'est une petite façon agréable de bien commencer la journée et d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose pour provoquer cet afflux sanguin vers le cerveau, se sentir en échauffement et réveiller l'esprit".

Pour les personnes sédentaires ou qui ont des problèmes de santé, il peut être nécessaire d'y aller progressivement, et de ne pas tout de suite atteindre les 50 sauts. Certaines personnes devraient d'ailleurs demander l'avis de leur médecin avant de tester, notamment les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de mobilité ou des antécédents de problèmes cardiaques. Alors, cette pratique tendance va-t-elle être votre résolution pour la nouvelle année ?