5 tendances populaires "saines"... qu'il vaut mieux laisser en 2025

Toutes les tendances ne sont pas forcément bonnes à suivre, en particulier quand elles concernent la santé.

Le Nouvel An est l'occasion de prendre de bonnes habitudes (ou d'en arrêter des mauvaises) pour l'année à venir. Mais il peut être difficile de faire la différence entre de bons et de mauvais conseils, en particulier sur les réseaux sociaux. Justement, certaines tendances considérées comme bonnes pour la santé en 2025… ne le sont pas vraiment.

La première est la tendance de l'hyper protéiné. Les protéines sont devenues une obsession sur les réseaux sociaux, et les industriels l'ont bien compris. Les produits enrichis en protéines (yaourts, barres chocolatées, et même pâtes) ont envahi les supermarchés. S'il est essentiel de consommer suffisamment de protéines, en manger trop peut à l'inverse être mauvais pour la santé. D'autant plus que la plupart de ces produits sont au final ultra-transformés. Il suffit généralement de consommer au quotidien des aliments qui sont naturellement riches en protéines, comme les viandes, les œufs, les produits laitiers ou encore les légumineuses.

La deuxième tendance à arrêter en 2026 est celle des compléments alimentaires. Mélatonine, oméga-3, collagène... Trop de personnes, influencées par un marketing agressif sur les réseaux sociaux et jusqu'en pharmacie, prennent chaque jour des vitamines et autres comprimés dont ils n'ont pas réellement besoin et qui ne sont pas toujours sûrs. Il n'est généralement pas nécessaire de prendre des vitamines ou autres compléments alimentaires, sauf conseil d'un professionnel de santé.

Une autre habitude de plus en plus populaire est le fait de tracker tous ses indicateurs de santé au quotidien avec des applications et objets connectés. Cycles de sommeil, calories brûlées, nombre de pas, scores d'alimentation, tout y passe. Si cela peut être positif et inciter à adopter de bonnes habitudes, cela peut rapidement devenir obsessionnel et exagéré, "alimentant l'hypervigilance corporelle et l'anxiété", estime le Dr Robert Cuyler, interrogé par le Huffpost. On peut donc les utiliser, mais avec modération !

​​​​​​​Autre avancée technologique de plus en plus populaire : l'intelligence artificielle. Elle est bien sûr très utile dans de nombreux domaines, mais elle peut aussi être dangereuse, notamment quand il s'agit de santé. De plus en plus de personnes l'utilisent en remplacement d'un professionnel de santé, et cela est loin d'être anodin. L'IA n'est ni un médecin ni un psychiatre : l'intelligence artificielle peut donner de fausses informations ou ne pas repérer un problème potentiellement grave.

Enfin, des tendances dangereuses de bronzage ont encore la vie dure en 2025. On a vu par exemple cet été sur les réseaux sociaux les tendances des "burn lines" ou des "sun tatoos", qui incitent à bronzer (voire clairement à brûler) sans protection solaire pour avoir des résultats esthétiques. Et si en 2026 on profitait enfin du soleil de façon raisonnable et protégée ?