Faut-il se nettoyer la langue ? Les dentistes mettent en garde contre cette erreur

Beaucoup de personnes se nettoient la langue de la mauvaise façon.

On nous rabâche depuis l'enfance qu'il faut se brosser les dents au moins deux fois par jour. Mais qu'en est-il de notre langue ? Pour certains, le nettoyage de la langue fait partie de leur routine d'hygiène bucco-dentaire, quand d'autres ne le font jamais. Est-ce nécessaire ? Comment faut-il le faire ? Nous avons demandé au Docteur Christophe Lequart, vice-président et porte-parole national de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.

Pour lui, le nettoyage de la langue n'est "pas nécessaire", sauf "si on a un dépôt blanchâtre sur la langue". Ce phénomène peut notamment survenir chez les fumeurs, les personnes qui manquent de salive, ou qui prennent certains médicaments. Un avis partagé par d'autres dentistes, comme le Docteur Sacha Gabriel.

"Si vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, que vous vous brossez les dents matin et soir, que vous passez le fil dentaire, il n'y a pas besoin de nettoyer sa langue. C'est un organe qui se nettoie tout seul", a-t-il affirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il donne un repère simple : si votre langue est bien rose, c'est qu'elle est saine et qu'il n'y a donc pas besoin de la nettoyer.

Si vous avez besoin ou souhaitez vous nettoyer la langue, il est important de le faire de la bonne façon. Beaucoup le font avec leur brosse à dents : c'est une erreur. La brosse à dents est, comme son nom l'indique... faite pour nettoyer les dents, elle n'est pas adaptée à la langue. La brosse à dents peut en effet "créer des micro-lésions sur la surface de la langue et les bactéries peuvent s’y engouffrer", alerte le Dr Lequart. Cela peut ensuite provoquer une infection, comme une mycose, aussi appelée candidose.

Mais alors que faut-il utiliser pour se nettoyer la langue ? Ce qui est le plus recommandé, c'est le gratte-langue, cet objet arrondi souvent en métal spécialement conçu pour cet usage. Si vous n'en avez pas ou si vous avez seulement besoin de vous nettoyer la langue de façon ponctuelle, vous pouvez aussi utiliser la partie en silicone qui est présente derrière certaines brosses à dents. Si vous voulez savoir si vous avez besoin de vous nettoyer la langue, n'hésitez pas à demander conseil à votre dentiste lors de votre prochain rendez-vous !