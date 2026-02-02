Vous pouvez grincer des dents sans vous en rendre compte : voici 4 signes de bruxisme à surveiller

De nombreuses personnes grincent ou serrent les dents, souvent sans qu'elles ne le sachent. Si vous avez ces signes, il faut le signaler à votre dentiste.

Connaissez-vous le "bruxisme" ? Derrière ce nom méconnu, se cache le fait de grincer ou de serrer les dents. Or, peu de gens s'en rendent compte puisque cela se produit le plus souvent pendant la nuit. Les proches peuvent l'entendre et le signaler, et le dentiste peut le remarquer lors d'un rendez-vous. Plusieurs signes peuvent mettre la puce à l'oreille et doivent pousser à consulter un dentiste. Si rien n'est fait, le bruxisme peut en effet avoir des conséquences majeures sur les dents. Les cas graves peuvent ainsi entraîner un déchaussement ou une fracture des dents, ou encore des infections.

Bonne nouvelle, avant d'en arriver là, il est possible d'agir ! Le bruxisme se manifeste par divers signes. Le premier repose sur l'état de vos dents. Les dents sont en effet usées de façon anormale. Les mouvements de grincement abîment les dents, d'autant plus que "les forces de serrage des mâchoires développées pendant le sommeil sont beaucoup plus importantes que celles développées pendant la journée", d'après l'USFBD (l'Union française de la santé bucco-dentaire). Les dents apparaissent souvent comme limées. En fonction de la sévérité et de la durée du bruxisme, l'usure est plus ou moins importante.

Le bruxisme provoque aussi généralement des douleurs musculaires et/ou articulaires, surtout au réveil. Le fait de contracter les muscles pour serrer ou grincer les dents sollicite excessivement la mâchoire. Les personnes qui ont du bruxisme ont donc souvent des douleurs au niveau de la mâchoire, des oreilles ou des tempes. La mâchoire peut aussi se bloquer, ou faire du bruit lors des mouvements. Des douleurs à la tête ou aux cervicales peuvent également être présentes. Enfin, dans les cas plus avancés de bruxisme, les dents peuvent commencer à se casser, bouger voire à se déchausser. A cause de l'usure, le bruxisme peut aussi provoquer une sensibilité des dents au froid et au chaud.

Heureusement, il est possible de réduire le bruxisme, ou au moins de limiter son impact. Pour le soigner, il faut trouver ce qui le provoque. Si le stress et l'anxiété sont les principales causes de bruxisme, il peut aussi être provoqué par la consommation de tabac, d'alcool, de certains médicaments ou drogues. Un mauvais alignement des dents peut aussi être à l'origine de bruxisme. Il semble également plus fréquent chez les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil.

Pour réduire le stress et l'anxiété, différentes méthodes sont efficaces, comme la psychothérapie, l'hypnose ou la méditation. Ensuite, l'ostéopathie, la kinésithérapie ou des injections de toxine botulique peuvent être nécessaires pour les douleurs musculaires et articulaires. Enfin, une gouttière à porter la nuit est souvent nécessaire pour protéger les dents et décontracter les muscles de la mâchoire. Si vous pensez faire du bruxisme, il est indispensable d'en parler avec un dentiste.