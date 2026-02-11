Connaissez-vous le défi de marche "6-6-6" ? Il est "efficace" et aide à perdre du poids selon un expert

Ce défi à la mode est simple et excellent pour la santé.

Marche japonaise, "5-12-30"... de nouvelles tendances de marche débarquent régulièrement sur les réseaux sociaux pour apporter un peu de nouveauté et de challenge à cette pratique sportive. Une des dernières en date : le défi "6-6-6". Simple, efficace, gratuit et accessible à tous, il a tout pour plaire ! Comme tout défi de marche, il est évidemment bon pour la santé. La marche améliore la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et les os, aide à contrôler le poids, réduit le stress, et diminue le risque de souffrir de nombreuses maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension.

Alors en quoi consiste ce défi "6-6-6" ? Le principe est simple : il suffit de faire 6 minutes d'échauffement, 60 minutes de marche rapide, puis à nouveau 6 minutes de récupération. Même si cette méthode est simple, elle n'est pas moins efficace. "Le défi de marche 6-6-6 peut être efficace, en particulier pour améliorer le niveau global d'activité physique, la santé cardiovasculaire et la régularité des mouvements, surtout chez les personnes qui sont actuellement inactives ou qui ne font pas d'exercice de manière régulière", a précisé à Today Cédric Bryant, docteur en physiologie et vice-président de l'American Council on Exercice.

Ce défi de marche, s'il est pratiqué régulièrement (plusieurs fois par semaine), "peut contribuer à la perte de poids en augmentant la dépense énergétique quotidienne et en favorisant la santé métabolique", estime Cédric Bryant. Pour les personnes qui ne font pas de sport, il peut être nécessaire de commencer avec une durée plus courte, puis d'augmenter progressivement la durée. L'intensité de l'effort a aussi son importance : plus la marche est rapide et soutenue, plus les bienfaits seront importants. Il est même possible d'ajouter un gilet lesté pour augmenter la dépense énergétique.

Même si la marche est excellente pour la santé, elle ne suffit pas. "La marche seule ne fournit pas une stimulation suffisante pour développer la force, la puissance, la souplesse, la mobilité, l'équilibre ou la densité osseuse, et les gains de condition physique peuvent stagner sans variété ni progression supplémentaires", ajoute Cedric Bryant. Il est en effet recommandé de pratiquer "l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour (ex : marche rapide) au minimum 5 fois par semaine" ainsi que du renforcement musculaire "au moins deux fois par semaine", rappelle le ministère de la Santé. Il est aussi indispensable d'être le moins sédentaire possible au quotidien, en se levant au minimum toutes les deux heures.