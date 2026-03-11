Cholestérol : cet aliment très apprécié peut le faire baisser en moins d'un mois

L'excès de cholestérol augmente le risque de maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus ou l'AVC.

Le cholestérol est un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Lorsqu'il est présent en excès, il s'accumule petit à petit sur les parois des artères et forme des plaques de graisse, qui peuvent bloquer la circulation du sang. C'est une des causes majeures d'infarctus ou d'AVC. Heureusement, il est possible de réduire son risque d'avoir trop de cholestérol - ou de réduire son taux si on en a déjà trop - notamment grâce à l'alimentation.

Certains aliments sont particulièrement bénéfiques pour diminuer le cholestérol, et ainsi réduire le risque cardiovasculaire. Le Dr Idriss Troussier, oncologue-radiothérapeute, a justement rapporté les résultats d'une étude mettant en évidence les bienfaits d'un aliment sur le cholestérol.

Pour cette étude, près de 40 adultes qui étaient en surpoids ou obèses et avaient des triglycérides élevées (d'autres graisses qui augmentent également le risque cardiovasculaire) ont "remplacé des calories de graisses riches en acides gras saturés comme le beurre, et des sucres ajoutées type pâtisseries ou boissons sucrées par un avocat par jour, et cela pendant 3 semaines", explique le Dr Troussier. Cette expérience a eu un "effet rapide sur le risque cardiovasculaire : "le bénéfice vient du remplacement de calories de mauvaise qualité par celles de l'avocat riche en acides gras mono-insaturés et riche en fibres", précise-t-il. L'avocat, tout comme l'huile d'olive ou encore les noix, est en effet riche en graisses bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.

En seulement trois semaines, le cholestérol LDL (le "mauvais cholestérol") a diminué en moyenne de 10 %, et les triglycérides de plus de 17 %. D'autres marqueurs lipidiques, qui peuvent aussi jouer sur le risque cardiovasculaire comme le cholestérol total, ont aussi baissé. Cette étude, publiée en février 2026 dans l'American Journal of Clinical Nutrition, confirme donc les recommandations de remplacer les graisses saturées (par exemple le beurre) par des graisses insaturées (comme l'huile d'olive).

D'autres recherches avaient déjà mis en évidence les bienfaits de l'avocat sur la santé cardiovasculaire. Une revue dite "parapluie", qui a compilé 8 revues d'études, publiée en 2025 avait conclu que "la consommation d'avocat était associée à des réductions du LDL-cholestérol et du cholestérol total" chez des personnes atteintes de dyslipidémie, c'est-à-dire des taux trop élevés de graisses dans le sang.

Si l'avocat peut être bénéfique pour réduire le cholestérol et donc pour le cœur, il ne s'agit pas d'un aliment magique. La réduction du cholestérol et plus généralement la prévention cardiovasculaire reposent sur une hygiène de vie saine (alimentation équilibrée, activité physique régulière, pas de tabagisme...), et peut nécessiter des médicaments.