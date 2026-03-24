Voici les 5 meilleurs aliments pour maigrir sans avoir faim selon le Dr Cohen

Même si aucun aliment ne fait perdre du poids, certains sont à favoriser quand on veut maigrir.

Beaucoup de personnes veulent perdre du poids, mais il peut être difficile de savoir comment faire face à la masse de conseils pas toujours bons à prendre. Régimes, "aliments à calories négatives" ou à supprimer... Soyons clairs : il n'est ni nécessaire (et même contre-productif) d'éviter totalement certains aliments, ni de faire un régime drastique pour maigrir. La seule façon de perdre du poids est d'être en déficit calorique. Or, "il y a pas d'aliments qui font maigrir de façon miraculeuse", rappelle le célèbre Dr Jean-Michel Cohen dans une vidéo.

Certains aliments, peu caloriques ou encore très rassasiants, peuvent cependant aider à perdre du poids. Le Dr Cohen recommande en premier lieu l’œuf. Cet aliment est en effet "extrêmement rassasiant, il vous empêche d'avoir trop d'appétit", notamment parce qu'il est "très riche en protéines". Il est aussi peu calorique : comptez entre 60 et 80 calories par œuf. Bien sûr, tout dépend de la façon dont vous le cuisinez : si vous ajoutez du beurre ou de l'huile, cela fait grimper les calories... Privilégiez donc l’œuf dur, mollet ou poché. Les omelettes, en ajoutant des légumes et en évitant matières grasses et fromage, sont aussi intéressantes en perte de poids. Le Dr Cohen recommande "d'en manger régulièrement. Par exemple deux œufs le matin c'est parfait".

Ensuite, le nutritionniste conseille les légumineuses. Elles ont "trois avantages principaux : elles sont très riches en fibres, ce qui contribue à la satiété ; elles ont un indice glycémique bas, permettant une libération lente du sucre dans le sang ; elles apportent des protéines végétales, qui se combinent avec les protéines animales pour rassasier", précise le Dr Cohen. Elles ont aussi l'avantage d'être économiques et de pouvoir être cuisinées de nombreuses façons : salade de lentilles, houmous, chili con (ou sin) carne, Dahl de lentilles corail...

Autre source de protéines recommandée par le nutritionniste : le saumon. "Bien qu'un peu calorique, sa richesse en oméga-3 régule la leptine, hormone de la satiété. Des études montrent qu'une consommation suffisante d'oméga-3 peut favoriser une perte de poids plus importante", explique le nutritionniste. Le saumon est également rassasiant grâce à son importante teneur en protéines, qui apportent une satiété durable.

Le Dr Cohen conseille aussi aux personnes qui souhaitent perdre du poids de consommer régulièrement des légumes, et en particulier les légumes verts à feuilles, comme les épinards et les salades. Ils sont en effet très peu caloriques (20 à 25 kcal pour 100 grammes), apportent du volume et sont riches en fibres et donc rassasiants.

Enfin, le Dr Cohen recommande un fruit en particulier : la pomme. En plus d'être peu calorique (environ 50 à 60 calories pour une pomme) et riche en fibres, elle "contient de la pectine, un gel qui prend de la place dans l'estomac et diminue l'appétit", précise le nutritionniste. Même en perte de poids, il reste toutefois essentiel d'avoir une alimentation suffisante et variée pour être en forme et éviter les carences.