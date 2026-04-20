Cette quantité par jour suffit : les aliments ultra-transformés augmentent de 70% le risque d'AVC et d'infarctus

Même un peu d'aliments ultra-transformés suffit à augmenter le risque cardiaque.

Les aliments ultra-transformés ont envahi notre quotidien. Plats préparés, boissons sucrées, gâteaux industriels... Ils séduisent pour leur côté pratique et leur goût souvent plus appétissant que des aliments moins transformés. Résultat, ils représentent aujourd'hui environ un tiers de nos apports caloriques en France, et même jusque deux tiers aux États-Unis. Le problème, c'est de plus en plus d'études montrent que ces aliments ultra-transformés sont loin d'être anodins pour notre santé, et notamment celle de notre cœur.

L'alimentation joue en effet un rôle majeur pour la santé cardiovasculaire. Des chercheurs français, auteurs d'une étude sur le lien entre aliments ultra-transformés et santé cardiaque, ont rappelé que "les facteurs alimentaires représentent la contribution la plus importante à la mortalité cardiovasculaire", en sachant que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde.

Leur étude menée en France auprès de plus de 100 000 personnes avait conclu qu'une "augmentation de 10 % de la part des aliments ultra-transformés dans l'alimentation est associée à une hausse" de 12 % des maladies cardiovasculaires. Une revue américaine de 22 études, publiée en 2024 dans The Lancet, avait elle montré que les personnes qui consomment le plus d'aliments ultra-transformés avaient un risque accru de maladies cardiovasculaires 17 % par rapport à celles qui en consomment le moins.

Plusieurs autres études se sont intéressées à l'augmentation du risque cardiovasculaire en fonction de la quantité d'aliments ultra-transformés consommée. Une étude américaine publiée en mars 2026 a conclu que les personnes qui consommaient plus de 9 portions d'aliments ultra-transformés par jour "avaient 67 % de risques en plus de subir un événement cardiaque majeur" comme un infarctus ou un AVC, par rapport à celles qui n'en consommaient qu'une portion par jour.

Selon cette étude, "chaque portion quotidienne supplémentaire augmente de plus de 5 % le risque d'événements indésirables tels que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et le décès dû à une maladie coronarienne ou à un AVC". Une autre étude américaine publiée en 2021 avait elle conclu que chaque portion supplémentaire d'aliments ultra-transformés augmentait de 7 % le risque de maladies cardiovasculaires majeures, et de 9 % le risque de mortalité cardiovasculaire.

Même si ces études ne sont qu'observationnelles, elles montrent toutes que plus la quantité consommée d'aliments ultra-transformés augmente, plus le risque cardiovasculaire est accru. Cela renforce les recommandations de consommer le moins possible ces aliments, qui augmenteraient aussi le risque de diabète, d'obésité et de cancer. Pour y arriver, l'idéal est de manger le plus possible de plats faits maison. Pour les aliments achetés en supermarché, privilégiez les Nutri-scores bas et les listes d'ingrédients courtes. Vous pouvez aussi utiliser l'application Open Food Facts qui indique le score de transformation de référence NOVA.