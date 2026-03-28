Encore mieux que le régime méditerranéen : ce régime bat tous les autres pour réduire le risque de démence

L'alimentation peut jouer un rôle majeur pour protéger le cerveau, ce régime alimentaire bat tous les autres.

La démence est un des problèmes de santé les plus redoutés, notamment parce qu'il n'y a actuellement pas de traitement pour la traiter. A défaut de pouvoir la soigner, il est possible de réduire le risque de développer une démence, dont la principale cause est la maladie d'Alzheimer. L'alimentation fait partie des leviers les plus importants. Plusieurs régimes, dont un en particulier, peuvent être bénéfiques.

De nombreuses études ont mis en évidence une réduction du risque de démence chez les personnes qui suivaient le célèbre régime méditerranéen, ou encore le régime DASH, indiqué contre l'hypertension. Mais un autre régime, moins connu du grand public, semble pourtant encore plus efficace.

Ce régime, appelé MIND, est justement une combinaison entre le régime méditerranéen et le régime DASH. Il a spécifiquement été élaboré en 2015 pour préserver les capacités cognitives. Le régime MIND est simple : 10 aliments, riches en vitamines, omégas-3 et antioxydants, sont à privilégier et 5 sont à éviter. Parmi les aliments à privilégier, pas de surprise : de l'huile d'olive, des baies, du poisson, des légumes (en particulier à feuilles vertes et colorés), des céréales complètes ou encore des oléagineux. A l'inverse, il faut limiter la consommation de sucre, de viande rouge, d'aliments transformés, de fromages gras à pâte molle et de beurre. Vous pouvez tester en quelques clics votre niveau d'adhérence sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer.

Plusieurs études, principalement observationnelles, ont mis en évidence que le régime MIND est particulièrement bénéfique en prévention de la démence. Une revue publiée en 2019 avait conclu qu'une "adhésion plus élevée aux régimes méditerranéen, DASH ou MIND est associée à un déclin cognitif moindre et à un risque réduit de maladie d'Alzheimer, les associations les plus fortes étant observées pour le régime MIND".

Une autre revue d'études publiée dans le JAMA Psychiatry en 2023 avait conclu "qu'une adhésion au régime MIND était associée à un risque plus faible de démence. L'adhésion la plus élevée était associée à une réduction d'environ 17 % du risque de démence par rapport à l'adhésion la plus faible". Cette étude, comme les autres, montre ainsi que plus d'adhésion au régime est élevée, plus le risque de démence est faible.

Plus récemment, une étude publiée en mars 2026 a même mis en évidence un "ralentissement du déclin du volume" cérébral chez les personnes ayant une plus grande adhésion au régime MIND. En prenant en compte l'ensemble des données disponibles à ce jour, les auteurs d'une revue d'études publiée en 2025 estiment que "les cliniciens devraient envisager d'intégrer le régime MIND dans les recommandations visant à prévenir la maladie d'Alzheimer et la démence, en particulier chez les adultes d'âge moyen et les personnes âgées présentant un risque accru". Même si des preuves plus solides sont nécessaires pour affirmer un bénéfice du régime MIND en prévention de la démence, "adopter ce type d'alimentation reste un choix bénéfique pour la santé cérébrale et globale", estime la Fondation Vaincre Alzheimer.