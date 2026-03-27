Quels sont les bienfaits du radis ?

Peu calorique et riche en eau, le radis cache sous sa peau de nombreux atouts nutritionnels qui en font un allié santé insoupçonné.

Il est arrivé sur les étals avec sa belle couleur et sa promesse de croquant : le radis rose est de retour ! Les enfants ont pu le (re)découvrir à la cantine mais on oublie trop souvent de penser à le glisser à table à la maison. Et pourtant, s'il se consomme machinalement, comme un petit apéritif "healthy", à condition de ne pas trop prendre de beurre avec, il est bourré de bienfaits et d'intérêts pour notre santé !

Sa composition donne un premier indice : composé à 95% d'eau, il participe activement à l'hydratation de l'organisme tout en n'apportant que 15 calories par portion de 100g ! Cette légèreté s'accompagne pourtant d'une excellente teneur en nutriments et vitamines : on y trouve de la vitamine C (12mg pour 100g soit 12% des apports journaliers recommandés), des vitamines du groupe B comme la B6 et surtout la B9 (95,4 µg soit 29% des apports journaliers), du potassium (7% des apports journaliers avec 100g de radis), un peu de fer, du manganèse et même un peu de calcium (15mg, soit 2% des besoins par jour). Les feuilles de radis, souvent jetées dans nos cuisines occidentales mais couramment utilisées dans la gastronomie indienne, surpassent même les racines en termes de valeur nutritive. Elles contiennent davantage de protéines, de calcium, de vitamine C et d'antioxydants que la racine elle-même.

Des variétés aux profils différents

Du petit radis rose à bout blanc que l'on trouve sur tous les étals au printemps jusqu'au gigantesque Sakurajima daikon japonais, chaque variété possède ses propres caractéristiques ! Les radis rouges offrent une saveur douce et poivrée tandis que le daikon, pilier de la cuisine asiatique également connu sous les noms de radis japonais ou navet chinois, présente un goût plus doux et légèrement sucré. Le radis noir se distingue par sa saveur plus prononcée et terreuse, plus piquante que ses cousins colorés. Il est souvent très apprécié des chefs étoilés pour apporter du "peps" et du caractère à leurs plats. Connaissez-vous aussi le "radis pastèque" ? Avec sa chair couleur magenta plus surprenante, il offre lui un piquant qui s'adoucit à la cuisson. Cette diversité du radis ne se limite pas aux couleurs (rouge, noir, jaune, violet ou rose) mais s'étend aussi aux formes rondes, allongées ou cylindriques selon les variétés.

Les effets du radis sur la santé

Les composés présents dans le radis lui confèrent des propriétés particulièrement intéressantes. Sa richesse en fibres facilite tout d'abord le transit intestinal et aide à prévenir la constipation. La présence d'antioxydants comme de flavonoïdes à l'origine de la belle couleur rouge du radis, sont aussi remarqués puisqu'on sait qu'ils contribuent à diminuer le taux de cholestérol. Les glucosinolates et isothiocyanates, responsables de son goût piquant si caractéristique, sont aussi étudiés par les scientifiques pour leur capacité à réguler la glycémie. Les composés soufrés, particulièrement concentrés dans le radis noir, stimulent la production et la fluidité de la bile, facilitant ainsi l'élimination des graisses et des toxines tout en favorisant la régénération des cellules hépatiques.

Les bons réflexes pour bien cuisiner le radis

La conservation du radis requiert quelques précautions simples. Les feuilles doivent être retirées rapidement car elles puisent dans les nutriments et l'humidité de la racine. Une fois nettoyés, les radis se conservent jusqu'à deux semaines au réfrigérateur dans un sac plastique avec du papier absorbant humide. Pour une conservation plus longue, vous pouvez les faire mariner permet de préserver les radis jusqu'à douze mois dans des bocaux stérilisés. Attention à bien assurer la stérilisation ! Vous pouvez ajouter sinon le radis rose cru sur des "avocado toasts", ou dans des sandwichs pour une touche croquante. La cuisson, qui adoucit considérablement le piquant caractéristique du radis cru, permet de découvrir de nouvelles saveurs. Les radis noirs peuvent être rôtis au four avec de l'ail et de l'huile d'olive, sautés à la poêle, ou incorporés dans des soupes et des ragoûts.

Les principaux bienfaits reconnus du radis

Outre sa très bonne composition en nutriments, le radis fait aussi l'objet de recherches. Selon une étude publiée en 2020, le radis noir pourrait posséder des propriétés anti-inflammatoires, comme l'ont démontré des tests menés sur des souris, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces effets chez l'humain. Les composés soufrés naturels présents dans le radis intéressent aussi les chercheurs : la recherche a établi que ces substances réduisent l'inflammation, protègent les cellules contre les agents cancérigènes et interfèrent avec la croissance des cellules cancéreuses. Ces composés ont également démontré une activité antibactérienne, certaines études suggérant qu'ils protègent contre la bactérie Helicobacter pylori, responsable d'ulcères et potentiellement du cancer de l'estomac.