Je suis gastro-entérologue, voici ce que je mange au quotidien pour réduire mon risque de cancer colorectal

Certains aliments sont protecteurs face au risque de cancer colorectal.

Et si certains aliments vous aidaient à protéger votre ventre et votre corps sur le long terme ? Le cancer colorectal est l'un des plus fréquents, et il augmente notamment chez les jeunes. C'est aussi le deuxième cancer le plus meurtrier, avec 17 000 décès par an en France. Heureusement, il est possible de réduire son risque d'en développer un, en grande partie grâce à l'alimentation. Il a en effet été démontré que certains aliments sont protecteurs s'ils sont consommés régulièrement.

Le Dr Joseph Salhab, médecin gastro-entérologue, a partagé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux les aliments qu'il "mange chaque semaine pour réduire (son) risque" de cancer colorectal. D'abord, le spécialiste rappelle que "certains fruits ont montré une réduction du risque dans des études". Parmi eux, la pastèque et le kiwi, riches en antioxydants protecteurs, ou encore la pomme, qui contient de la pectine, une fibre soluble. Une méta-analyse publiée en 2023 a conclu qu'une importante consommation d'agrumes, de pommes, de pastèque et de kiwi réduisent le risque de cancer colorectal de respectivement 9%, 25%, 26% et 13% par rapport à une faible consommation.

Plus globalement, "la consommation d'aliments riches en fibres est associée à une diminution du risque de cancer colorectal", affirme l'Institut national du cancer. Au-delà des fruits et légumes, d'autres aliments sont particulièrement riches en fibres, notamment les céréales complètes. Elles "peuvent réduire le risque de cancer colorectal et augmentent même la survie chez des patients diagnostiqués", précise le gastro-entérologue. Les légumineuses, les graines (de chia ou de lin par exemple) ou encore les noix sont aussi particulièrement riches en fibres. Il recommande aussi de manger régulièrement des aliments riches en prébiotiques comme l'oignon et l'ail.

Le Dr Jimmy Mohammed a lui aussi rappelé au micro de RTL que "trois familles d'aliments protègent du cancer colorectal : les fruits et légumes, les fibres, et les produits laitiers". L'Institut national du cancer confirme en effet que "la consommation quotidienne de produits laitiers est associée à la prévention du cancer colorectal". Le Dr Salhab précise que ce bienfait des produits laitiers est lié "au calcium et aux probiotiques qu'ils contiennent". Rappelons qu'il est recommandé aux adultes de consommer 2 produits laitiers par jour. Une récente étude menée par l'Université d'Oxford avait conclu que consommer l'équivalent d'un grand verre de lait ou deux yaourts par jour réduisait de 17 % le risque de cancer colorectal.

Si ces aliments protecteurs sont à consommer le plus possible, d'autres favorisent au contraire le cancer colorectal. C'est le cas de la viande rouge, des viandes transformées (comme les charcuteries), et bien sûr de l'alcool. Même si plus de preuves solides sont encore nécessaires, les aliments ultra-transformés pourraient aussi augmenter le risque de cancer colorectal. Une étude publiée en 2025 et menée auprès de femmes de moins de 50 ans a conclu que celles qui consommaient le plus d'aliments ultra-transformés avaient un risque accru de 45% de développer un cancer colorectal précoce par rapport à celles qui en mangeaient le moins.