Kiwi vert ou jaune : lequel est le meilleur pour la santé ? L'un d'eux contient plus de vitamine C

Le kiwi vert et le kiwi jaune n'ont pas le même goût, ni les mêmes bienfaits pour la santé.

Le kiwi fait partie des fruits préférés des Français. Et pour cause : il est présent sur nos étals une grande partie de l'année, et surtout il est particulièrement intéressant pour notre santé. Les kiwis sont une véritable mine de vitamine C, essentielle au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Ils sont aussi très riches en fibres, qui aident à mieux digérer, accélèrent le transit, et régulent la glycémie. Les fibres permettent également de prévenir le cancer colorectal. Les kiwis sont aussi peu caloriques, riches en eau, et apportent de nombreux autres nutriments comme de la vitamine K1 (bonne pour les os et la coagulation sanguine) et du cuivre. Un autre avantage du kiwi est sa versatilité grâce à ses deux variétés, qui ont chacune un goût spécifique et des qualités nutritionnelles différentes.

D'abord, le kiwi vert que l'on connaît bien avec son goût acide et sa peau velue, est reconnu pour sa richesse en fibres. C'est même le seul fruit a avoir obtenu une allégation de santé par la Commission européenne : la consommation de kiwis verts contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles. Un kiwi contient en effet plus de 4 g de fibres. L'idéal est de le manger avec la peau - une fois lavée et frottée pour enlever les poils - qui en renferme une grande partie. D'autant plus que manger un kiwi avec la peau est plus pratique : pas besoin de préparation ! A ce niveau là, le kiwi vert bat le jaune, qui contient moins de fibres (mais toujours à une dose très intéressante).

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Par contre, le kiwi jaune, qu'on reconnaît à sa couleur et à son goût sucré, a un avantage sur son cousin vert : il apporte encore plus de vitamine C. Il en contient en effet 152 mg pour 100 grammes, contre environ 80 pour le kiwi vert. "Le kiwi jaune est encore plus intéressant que le kiwi vert en termes de vitamine C. Avec un seul kiwi jaune, vous couvrirez vos apports journaliers en vitamine C", a précisé le diététicien-nutritionniste Raphaël Gruman à Top Santé.

Le kiwi jaune a un autre avantage sur le kiwi vert : c'est l'option idéale pour les amateurs de sucre ! Malgré son doux goût sucré, le kiwi jaune n'est pas plus calorique ni plus riche en sucre. "Sa teneur en sucre est assez faible, ce qui en fait un très bon fruit dans le cadre d'une perte de poids", a également précisé Raphaël Gruman. Que vous préfériez l'acidité du kiwi vert ou le côté sucré de kiwi jaune, ce fruit est dans les deux cas bénéfique pour votre santé !