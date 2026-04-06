"Si vous avez des ballonnements, cette boisson peut vous aider" d'après un gastro-entérologue

Une boisson bonne pour la santé et surtout pour la digestion est recommandée par un médecin spécialiste.

De très nombreux Français souffrent de ballonnements, au moins de temps en temps. Repas trop copieux, boissons gazeuses, maladie digestive, intolérances, stress... Les causes des ballonnements sont nombreuses, et ils peuvent être difficiles à prévenir et à traiter. Le Dr Joseph Salhab, gastro-entérologue américain, recommande justement une boisson qui "pourrait vous aider si vous souffrez de ballonnements et de gaz".

Cette boisson, c'est le kéfir. Comme d'autres produits fermentés, notamment le kombucha, le kéfir est devenu particulièrement populaire, notamment pour ses bienfaits sur la santé intestinale. Le kéfir est en effet "une des boissons les plus denses en probiotiques fermentés", précise le Dr Salhab dans une vidéo publiée sur Instagram. Ces probiotiques suscitent de plus en plus d'intérêt pour les scientifiques comme le grand public.

Les probiotiques, ces micro-organismes vivants, peuvent en effet contribuer à un microbiote intestinal sain et diversifié. "Les études ont démontré que plus le microbiote est diversifié, meilleure est notre immunité. Les aliments comme le kéfir vont augmenter la diversité microbienne", a expliqué à TF1 Sandra Ferreira, diététicienne-nutritionniste. Ce microbiote intervient bien sûr dans la digestion, mais aussi dans des fonctions plus globales : inflammation, métabolisme, immunité, neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine... S'il est déséquilibré, c'est donc sur la digestion mais plus globalement sur toute la santé que cela peut se faire ressentir.

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D'où l'importance de prendre soin de son microbiote, notamment en consommant régulièrement des aliments riches en prébiotiques et probiotiques, comme le kéfir. Pour les personnes touchées, "des études cliniques montrent que le kéfir peut améliorer la constipation, les ballonnements et les gaz", précise le Dr Salhab. Ce produit laitier "aide à réduire les ballonnements et évite la fermentation dans les intestins", confirme le Dr Laurent Battung, médecin généraliste spécialisé en nutrition, à France 3 Régions. Selon lui, "en boire 100 à 200 ml par jour peut être bénéfique."

Mais attention : le kéfir doit être introduit progressivement dans l'alimentation, en particulier chez les intolérants au lactose ou les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. "Comme c'est fermenté, cela peut augmenter les gaz et les inconforts. Donc il ne faut pas commencer par un verre entier, mais aller petit à petit par des petites quantités, et augmenter au fur et à mesure de ce que l'intestin supporte", a conseillé Sandra Ferreira.

Et pour ceux qui ne seraient pas fan du goût du kéfir ou pour encore plus de bienfaits, le Dr Salhab conseille de le mixer avec des baies. "Ça peut lui donner un goût encore meilleur", et "les baies ajoutent des fibres et des antioxydants qui soutiennent la santé intestinale sans ballonnements", affirme le gastro-entérologue en buvant une gorgée de cette boisson fruitée.