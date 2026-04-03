Chocolat noir, au lait ou blanc : lequel est le plus calorique ? Ce n'est pas celui auquel on pense

Les chocolats ne contiennent pas tous autant de calories.

Chaque année, Pâques est le rituel attendu des gourmands, petits et grands. En moyenne, les Français mangent plus de 6 kg de chocolat par an, dont une bonne partie lors de cette fête. Chacun a ses préférences : chocolat noir, blanc ou au lait... Ces trois types de chocolat ont des compositions différentes, et n'ont donc pas le même apport calorique. Le chocolat le plus calorique n'est pas forcément celui auquel on pourrait penser...

D'abord, il faut comprendre ce qui fait la différence entre le chocolat noir, blanc et au lait. Le chocolat noir contient de la pâte et du beurre de cacao (avec une teneur en cacao entre 50 et 100 %), et du sucre. Le chocolat au lait contient lui aussi du cacao mais en moins grande quantité, plus de sucre, ainsi que du lait. Le chocolat blanc, lui, contient du beurre de cacao, encore plus de sucre, et également du lait. On pourrait ainsi penser que plus le chocolat contient de sucre, plus est calorique...

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Mais en réalité, c'est le chocolat noir qui est le plus calorique des trois. "Le chocolat noir va être certes beaucoup moins sucré que le chocolat blanc ou le chocolat au lait, mais il va être beaucoup plus gras. Et étant donné que les lipides, donc les matières grasses, sont plus riches en calories que le sucre, on se retrouve avec un chocolat qui est donc plus calorique au final", a expliqué la diététicienne-nutritionniste Hanna Bensemhoun sur Instagram. Et parmi les chocolats noirs, il y a aussi des différences en termes de calories.

"Plus un chocolat est riche en cacao, plus il est gras, donc plus sa valeur calorique augmente", explique le diététicien-nutritionniste Raphaël Gruman dans une vidéo. Ainsi, plus un chocolat noir va être riche cacao, plus il va être calorique. Un chocolat noir à 90 % va contenir environ 600 kcal pour 100 grammes, alors qu'un chocolat entre 50 et 70 % en contiendra moins de 550 kcal. Un chocolat au lait ou blanc contiendra également entre 520 et 550 kcal environ.

Alors quel type de chocolat faut-il privilégier ? "Même s'il est plus calorique, je vous conseille de vous orienter vers le chocolat noir", recommande Raphaël Gruman. Même avis pour Hanna Bensemhoun : "il vaut mieux privilégier une alimentation qui va être un peu plus grasse qu'une alimentation qui va être trop sucrée. Le chocolat noir va avoir plus de bienfaits d'un point de vue santé que le chocolat blanc ou au lait". En effet, le chocolat noir apporte notamment des polyphénols et du magnésium. Attention tout de même, le chocolat est un aliment plaisir qui doit être consommé avec modération (maximum 2 carrés par jour recommandent les deux nutritionnistes). Une raison de plus pour privilégier le type de chocolat que vous préférez !