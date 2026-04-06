Le chocolat peut-il vraiment provoquer des migraines ? Voici ce qu'en disent des neurologues

A Pâques, beaucoup de Français mangent du chocolat. Cet aliment est souvent considéré comme déclencheur de migraines : est-ce vrai ?

Petits et grands mangent - beaucoup - de chocolat à l'occasion de Pâques. Si c'est un plaisir pour la plupart, d'autres pourront souffrir quelques heures plus tard de maux de ventre... ou d'une migraine. Le chocolat est en effet considéré comme un des principaux facteurs alimentaires de migraines. Qu'en est-il vraiment ?

D'abord, rassurez-vous, seules les personnes migraineuses sont concernées par ce risque. Cela peut paraître évident mais il faut différencier les migraines, qui sont liées à une maladie neurologique chronique, des maux de tête occasionnels qui peuvent toucher tout le monde. Chez les personnes migraineuses, plusieurs facteurs déclencheurs ont été identifiés, dont le chocolat.

"Le chocolat peut être un facilitateur chez quelqu'un qui a une susceptibilité à la migraine", explique le Dr Jérôme Mawet, neurologue expert en migraine et céphalées, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ce lien serait dû à une substance appelée tyramine, présente notamment dans le chocolat. Cependant, faute d'études bien menées à ce jour, on ne sait pas aujourd'hui si la consommation de chocolat est réellement un facteur déclencheur, ou bien un "symptôme" du début d'une crise de migraine. Avant les douleurs et autres symptômes typiques, la migraine peut en effet se manifester par des envies de sucre.

Le chocolat n'est pas le seul aliment identifié comme potentiel facteur déclencheur de migraines. Les spécialistes listent aussi les fromages affinés (comme le parmesan ou le bleu) ou encore les charcuteries. La Dr Diana Kadouch, médecin nutritionniste, a expliqué dans un article d'Allô Docteurs que ces aliments "contiennent naturellement de l'histamine et de la tyramine, des substances associées à la vasodilatation cérébrale, responsable des migraines". Les nitrates présents dans les charcuteries ont aussi "un effet vasodilatateur", a précisé dans une vidéo le Dr Olivier Sillamn, neurologue.

Les aliments ultra-transformés peuvent également être à l'origine de migraines chez certains patients. "Il y a parfois des additifs comme le glutamate qui peuvent favoriser les crises", précise le Dr Mawet. Enfin, côté boissons, le café et l'alcool sont aussi souvent incriminés. L'Assurance maladie les liste d'ailleurs comme facteurs déclenchant des migraines, à côté du chocolat et de la charcuterie.

D'après la Dr Kadouch, "l'alcool, particulièrement le vin rouge, agit via plusieurs mécanismes : vasodilatation directe, libération d'histamine, déshydratation et perturbation du sommeil". Le vin peut particulièrement poser problème à cause de la présence de sulfites "qui peuvent être un facteur favorisant de la survenue d'une crise", précise le Dr Mawet. Le café, lui, ne pose généralement pas de problème avec une consommation régulière et modérée. Par contre, une consommation excessive, inhabituelle, ou un sevrage peut favoriser des crises de migraines.

Les aliments ne sont pas forcément des facteurs déclencheurs chez tous les patients migraineux. Et "ces aliments peuvent varier d'un patient migraineux à l'autre", rappelle le Dr Sillam. Il n'est donc pas nécessaire d'éviter tous ces aliments sans avis médical. L'idéal est de tenir un journal de migraines afin d'aider à déterminer ses propres facteurs déclencheurs, alimentaires ou non.