Manger tout le temps les mêmes plats peut avoir un effet surprenant sur le poids selon une étude

Des chercheurs ont comparé la perte de poids entre les personnes qui mangent les mêmes plats à répétition, et ceux qui changent tout le temps de repas.

"Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?" Pour beaucoup d'entre nous, la question revient chaque jour… Il y a alors deux types de personnes : celles qui préfèrent tester souvent de nouvelles recettes, ou celles qui préfèrent la routine, par manque d'inspiration ou facilité. Beaucoup finissent par tourner entre quelques plats "valeur sûre" : pas besoin de chercher de nouvelles recettes, pas de risque de les rater ou de ne pas les aimer... surtout quand on a des enfants difficiles ! Cette habitude pourrait bien aussi être une alliée insoupçonnée pour perdre du poids (sous certaines conditions).

Des chercheurs ont étudié la perte de poids chez 112 personnes en surpoids ou obèses. Pendant 3 mois, dans le cadre d'un programme de perte de poids, ils devaient noter tout ce qu'ils mangeaient dans une application, et se peser. Les chercheurs ont ensuite comparé la perte de poids des participants, classés en fonction de critères clairs : s'ils répétaient souvent les mêmes repas et collations ou s'ils mangeaient souvent de nouveaux plats.

L'étude a ainsi conclu que ceux qui avaient une alimentation plus "routinière" avaient eu plus de succès dans leur perte de poids que les autres. "Ceux qui ont répété beaucoup des mêmes aliments plutôt que de manger une grande variété ont perdu en moyenne 5,9% de leur poids corporel, contre 4,3% parmi ceux dont le régime alimentaire était plus varié", ont rapporté les chercheurs.

La conclusion de leur étude était conforme à leur hypothèse de départ : "Ces résultats sont cohérents avec les théories de formation des habitudes, selon lesquelles la répétition permet de rendre des comportements difficiles plus faciles à mettre en œuvre", précisent-ils. L'autrice principale, Charlotte Hagerman, a ajouté que "créer des routines autour de l'alimentation peut faire en sorte que les choix sains se sentent plus automatiques".

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle cette méthode peut aider à perdre du poids. Tourner entre quelques mêmes plats, dont on connaît l'apport calorique, permet d'éviter de calculer le nombre de calories de tous ses repas, et ainsi de rester facilement dans un déficit calorique, qui est la condition indispensable à une perte de poids. Si les plats mangés chaque jour sont trop caloriques, cela ne peut pas fonctionner !

Ensuite, "répéter les repas et les collations peut rendre la planification des menus et le suivi alimentaire - deux stratégies parmi les plus efficaces pour perdre du poids - plus simples à gérer", précisent les auteurs de l'étude. En attendant que d'autres études de plus grande ampleur soient menées, cette étude suggère donc que mettre en place une routine alimentaire - qui rentre dans l'objectif calorique - pourrait aider à perdre du poids. Cependant, un minimum de variété nutritionnelle est essentiel pour ne manquer d'aucun nutriment. Les plats choisis doivent donc être complets et variés.