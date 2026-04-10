Trop de personnes font cette erreur : il ne faut pas enlever la peau de ces 6 fruits et légumes selon les diététiciens

La peau de beaucoup de fruits et légumes renferme de nombreux bienfaits nutritionnels.

En cuisine, il y a deux types de personnes : ceux qui épluchent leurs fruits et légumes, et ceux qui laissent la peau. La question fait débat : faut-il enlever la peau à cause des pesticides, ou la garder pour profiter des bienfaits nutritionnels ? La réponse n'est pas si évidente...

En effet, d'un côté la majorité des fruits et légumes sont contaminés par des pesticides, dont les effets néfastes sur la santé inquiètent. De l'autre côté, la peau des fruits et légumes est "une véritable mine nutritionnelle", d'après Natalie Rizzo, diététicienne-nutritionniste. Elle concentre souvent une grande partie "de leurs micronutriments, comme les minéraux, les vitamines et les polyphénols protecteurs. En ôtant la peau d'un fruit ou d'un légume, on prélève jusqu'à 25% de ses micronutriments", a expliqué le nutritionniste Jean-Marie Bourre à Santé Magazine. Pour bénéficier de tous leurs nutriments, il est préférable de manger certains fruits et légumes avec leur peau.

C'est notamment le cas du kiwi. Si sa peau duveteuse peut rebuter, elle peut pourtant être mangée. Il suffit de bien la rincer et la frotter pour enlever les petits poils. Elle est même "riche en fibres, vitamines et antioxydants. Manger la peau d'un kiwi peut presque doubler votre apport en fibres", a expliqué Natalie Rizzo dans le magazine américain Today. La plupart des Français ne mangent justement pas assez de fibres : elles aident pourtant à la digestion, régulent la glycémie, et apportent une satiété durable.

La peau des pommes et des poires est aussi à garder. D'après Natalie Rizzo, la majorité des fibres de la poire et de la pomme se trouvent dans cette peau. Celle-ci contient aussi des antioxydants et des substances anti-inflammatoires. Côté légumes, la diététicienne conseille de ne pas enlever la peau des carottes, qui est "riche en nutriments", notamment le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A (bonne pour les yeux, l'immunité et la peau) mais aussi des fibres et des antioxydants.

La peau des pommes de terre est également "pleine de nutriments bénéfiques, notamment des fibres, notamment des fibres, des vitamines B, du potassium et du fer, excellents pour le cœur, la tension artérielle et le métabolisme", d'après Natalie Rizzo. Enfin, elle conseille aussi de garder la peau des aubergines, riche en fibres et en antioxydants qui lui donnent sa couleur violette.

Pour profiter des bienfaits de la peau des fruits et légumes tout en minimisant les risques liés aux pesticides, il est recommandé de privilégier le bio, et de bien les rincer. Certains aliments comme les carottes et les pommes de terre doivent aussi être frottés ou brossés. Faire tremper les fruits et légumes dans de l'eau courante et du bicarbonate alimentaire, ou du vinaigre, peut éliminer une grande partie des pesticides. Au-delà des bienfaits pour la santé, laisser la peau des fruits et légumes fait gagner du temps et réduit le gaspillage ! Si malgré tout vous préférez les éplucher, servez-vous en pour faire du compost ou un bouillon de légumes.