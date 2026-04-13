Peut-on manger le liquide qui se forme parfois à la surface des yaourts ? Beaucoup font l'erreur

Un liquide est parfois présent à la surface des yaourts. Vaut-il mieux le jeter ou le manger ?

Cela nous est tous arrivé de voir un liquide jaunâtre (un peu rebutant, avouons-le) en ouvrant un pot de yaourt. Vous vous êtes peut-être d'ailleurs déjà demandé de quoi il s'agissait, et s'il était préférable de le jeter ou pas. On vous explique.

D'abord, il faut comprendre que les yaourts sont fabriqués à partir de lait et de bactéries, et la fermentation va leur donner cette texture ferme. Mais avec le temps, elle peut légèrement changer : du liquide peut alors remonter à la surface du yaourt. "Plus la date de péremption est proche", plus la présence de ce liquide est probable, a expliqué le microbiologiste alimentaire Frank Devlieghere à 7 sur 7. Beaucoup pensent que ce liquide doit être jeté, ou qu'il est le signe que le yaourt n'est plus consommable. Qu'en est-il vraiment ?

"Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Ne le jetez pas !", affirme dans une vidéo la diététicienne nutritionniste Laurence Plumey. Ce liquide, appelé lactosérum ou petit-lait, est "même très bon" pour la santé. Il est en effet très intéressant sur le plan nutritionnel : c'est un véritable concentré de nutriments. Il contient de l'eau, du calcium, des protéines ou encore des vitamines. C'est d'ailleurs pour sa teneur en protéines que le petit-lait, appelé whey en anglais, est transformé en poudre, très consommée par les sportifs.

Ce liquide apporte également des probiotiques, qui "nourrissent le microbiote intestinal, facilitent le transit et, de manière plus générale, la digestion", explique la diététicienne-nutritionniste Aline Famy à Santé Magazine. Le petit-lait apporte même du tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, qui n'est autre que l'hormone du bien-être ! "Le lactosérum participe donc à la diminution du stress et à la bonne humeur", précise ainsi Aline Famy.

Vous l'aurez compris, il est préférable de ne pas jeter le liquide qui se forme parfois à la surface des yaourts, bien au contraire. Si son aspect vous rebute, il vous suffit de le mélanger au yaourt pour profiter de tous ses bienfaits pour la santé. Rappelons tout de même une précaution : évitez de consommer un yaourt après la date de péremption s'il présente une odeur ou une couleur anormale.