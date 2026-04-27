Cette quantité précise de cafés par jour est la meilleure pour la santé mentale selon une étude

Le café peut être bénéfique à la santé mentale... s'il est bu dans la bonne quantité.

Pour beaucoup, le café est un indispensable au quotidien pour se sentir réveillé, détendu et de bonne humeur. Si c'est un ressenti pour une majorité de consommateurs de café, quels sont vraiment ses effets sur la santé mentale ? Alors que les maladies mentales sont très fréquentes et touchent de plus en plus de personnes, connaître le lien entre ce que nous consommons au quotidien et notre santé mentale est essentiel. Des chercheurs se sont justement intéressés à la question.

Pour cela, ils ont étudié les données de près de 500 000 personnes en bonne santé, suivies pendant environ 13 ans. Ils ont observé que la relation entre la consommation de café et la santé mentale des participants suivait une courbe en J. Cela signifie qu'une consommation faible ou trop élevée était associée à un risque plus élevé de maladies mentales, et qu'une petite fenêtre de tir entre les deux apportait le plus de bienfaits.

L'étude, publiée en avril 2026, conclut en effet que le "seuil optimal" est de 2 à 3 tasses de café par jour. C'est avec cette consommation modérée que le risque de troubles mentaux, comme l'anxiété ou la dépression, était le plus faible. Les personnes qui buvaient moins ou plus que cette quantité avaient plus de risque de développer ces maladies. Les chercheurs ont précisé que "l'association entre la consommation de café et les troubles de l'humeur était plus marquée chez les hommes".

Ces résultats, qui ne sont qu'une observation et non une preuve d'un lien de cause à effet, ne sont pas à généraliser. Le café n'est évidemment ni un "vaccin" ni un traitement contre les maladies mentales. Mais une consommation modérée, dans le cadre d'une bonne hygiène de vie - alimentation saine, activité physique régulière, sommeil suffisant... - peut aider à avoir une bonne santé mentale.

Aussi, il faut prendre en compte que chacun a une sensibilité différente aux effets de la caféine : certains peuvent ressentir des effets négatifs (anxiété, palpitations...) au bout d'une ou deux tasses, tandis que d'autres pourront en boire d'importantes quantités sans problème. De façon générale, il est recommandé d'éviter de boire du café après le milieu d'après-midi pour éviter un impact sur le sommeil. Les résultats de cette étude sont alignés avec les recommandations de boire une quantité modérée (maximum 4 tasses par jour) de café pour en tirer le maximum de bénéfices sans effets négatifs sur la santé. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, tout est une question de modération !