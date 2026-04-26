"On mange tous trop de sel" : 5 signes que vous devriez manger moins salé selon le Dr Cohen

Quand on mange trop de sel, le corps envoie des signaux qui doivent alerter.

"Nous mangeons trop de sel et nous ne nous en rendons pas compte", affirme le Dr Jean-Michel Cohen. Alors que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser 5g de sel par jour - soit l'équivalent d'une cuillère à café - "quatre adultes sur cinq consomment plus de 6g de sel par jour" d'après Santé publique France. Et cela n'est pas sans conséquence pour notre santé.

L'excès de consommation de sel "est reconnu comme un des facteurs de risque de l'hypertension artérielle et par conséquent de maladies cardiovasculaires", rappelle l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire). Manger trop de sel augmente aussi le risque de maladies rénales, intestinales, ou encore d'ostéoporose. Et une consommation excessive de sel peut se manifester par différents signes que vous pouvez repérer facilement, et qui doivent vous alerter. Le Dr Cohen les a listés dans une vidéo.

Le premier signe est une soif fréquente (qui peut aussi être un symptôme de diabète). Le deuxième, bien connu, est la rétention d'eau, associé à des gonflements. "Un excès de sel dans le sang oblige le corps à retenir plus d'eau pour maintenir l'équilibre", explique le Dr Cohen. Ensuite, une consommation excessive de sel peut provoquer des maux de tête fréquents. Un quatrième signe fréquent d'une consommation trop importante de sel est une fatigue persistante. Enfin, un excès de sel peut provoquer... une envie compulsive de sel. "Comme le sucre, le sel peut entraîner une forme de dépendance", explique le médecin nutritionniste.

La bonne nouvelle est qu'il est possible de limiter ces risques pour la santé en réduisant sa consommation de sel. La première chose à faire est de diminuer voire supprimer le sel qu'on ajoute en cuisinant. Ensuite, il faut s'attaquer au sel caché, qui représente la majorité de notre consommation. "On en trouve dans beaucoup de produits courants comme le pain, les fromages, les charcuteries, les condiments (moutarde, bouillon...) ou encore dans plats préparés, les soupes ou les biscuits", précise le site Manger Bouger. Attention également aux aliments en conserve.

Pour se rendre compte des quantités, on retrouve 1g de sel (soit 1/5e de la quantité recommandée à ne pas dépasser par jour) dans une part de pizza, un bol de soupe, une poignée de biscuits apéritifs, ou encore une rondelle de saucisson... Il faut donc limiter sa consommation de ces aliments très riches en sels, et plus globalement des aliments transformés qui en contiennent souvent trop. Le Dr Cohen recommande de réduire progressivement sa consommation "plutôt que d'arrêter brutalement".