"A la ménopause, certains aliments peuvent protéger votre cœur, et vous n'en mangez peut-être pas assez" selon un cardiologue

Avoir une alimentation adaptée à la ménopause est essentiel pour être en bonne santé, notamment cardiovasculaire.

Vers 50 ans, toutes les femmes vivent la ménopause. Pendant cette période, d'importants changements hormonaux ont lieu, et cela a notamment un impact sur le poids et la santé cardiovasculaire. "A la ménopause, les hormones changent et cela impacte le cholestérol, la graisse abdominale, et le risque cardiovasculaire. La nutrition devient alors un levier majeur pour votre cœur", rappelle le Dr Sébastien Pouy, cardiologue.

Avoir une alimentation saine et adaptée à cette période est particulièrement important pour limiter les éventuels symptômes de la ménopause, maintenir un poids sain, et avoir un cœur et un corps en bonne santé. Le Dr Pouy a rappelé dans une vidéo les aliments qui doivent faire partie de l'alimentation au quotidien.

D'abord, le cardiologue recommande de manger suffisamment de protéines. Il faut en consommer "à chaque repas", insiste-t-il. "A la ménopause elles deviennent essentielles" pour "préserver la masse musculaire", qui diminue avec l'âge, et "soutenir le métabolisme", précise le Dr Pouy. Les viandes maigres, poissons, œufs et protéines végétales doivent être privilégiées. A l'inverse, il faut limiter la viande rouge et les charcuteries.

Les œufs, en plus d'être riches en protéines, "contiennent beaucoup de vitamine D, qui permet de fixer le calcium", a précisé à Ouest-France la diététicienne-nutritionniste Sandra Ferreira. Avoir des apports suffisants en calcium et en vitamine D est essentiel pour pallier la "diminution de la densité osseuse" qui se produit à la ménopause. On n'oublie donc pas de consommer trois produits laitiers par jour.

Ensuite, le Dr Pouy a rappelé l'importance de manger des fibres à chaque repas. On en trouve surtout dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, ou encore les graines (de lin, de chia...). Elles augmentent la satiété, diminuent le LDL cholestérol, et améliorent la glycémie.

Toujours en accord avec les recommandations, le cardiologue conseille également de consommer des poissons gras, comme le saumon ou les sardines, deux fois par semaine. "Ils sont riches en omégas-3, ils permettent de diminuer les triglycérides, de réduire l'inflammation et même améliorer la fonction des artères", affirme le Dr Pouy.

Ce dernier a aussi rappelé l'importance de consommer des "bonnes graisses", comme les noix, les amandes, les huiles d'olive, de lin ou de colza. "Elles améliorent le profil lipidique", précise le Dr Pouy. "Elles contiennent aussi du magnésium, qui permet d'apaiser le système nerveux, le stress et d'améliorer le sommeil", continue Sandra Ferreira. Plus globalement, il est recommandé d'avoir une alimentation qui correspond le plus possible au régime méditerranéen, de manger le moins possible d'aliments ultra-transformés, et de limiter sa consommation d'alcool.