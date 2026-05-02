"Arrêtez les petits-déjeuners uniquement sucrés" : ce cardiologue donne des idées d'aliments bons pour le coeur

Un cardiologue alerte sur les risques liés aux petits-déjeuners riches en sucre. Il propose surtout de meilleures alternatives.

Croissants, céréales, pain confiture, jus d'orange... Le dimanche lors d'un long petit-déjeuner ou même la semaine, beaucoup de Français ont tendance à manger un petit-déjeuner très sucré.

Mauvaise nouvelle : c'est loin d'être le meilleur moyen de commencer la journée. "Un petit déjeuner uniquement sucré, c'est du carburant qui arrive trop vite dans le sang. Résultat : pic de glycémie, pic d'insuline, puis chute d'énergie", explique le Dr Sébastien Pouy, cardiologue. Conséquence : la faim revient rapidement. A long terme, un tel petit-déjeuner consommé chaque jour est "le terrain de la prise de poids, de la résistance à l'insuline, et donc la probabilité de développer du diabète et des maladies cardiovasculaires", alerte-t-il.

Le cardiologue est formel : il faut "arrêter les petits-déjeuners uniquement sucrés". Malgré ce que certains pourraient penser - ou ressentir - le corps "n'a pas besoin de sucres rapides au réveil, il a besoin de stabilité". Voici donc ce qu'il faut manger au petit-déjeuner pour avoir de l'énergie pour toute la journée, une glycémie stable et pour réduire son risque cardiovasculaire.

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Au lieu d'être composé presque exclusivement de sucres rapides, un petit-déjeuner sain et bon pour le cœur doit contenir 3 éléments essentiels. D'abord, bien sûr, des protéines, qui aident à stabiliser la glycémie et à être rassasié longtemps. On mise par exemple sur les œufs - qui ne sont pas mauvais pour le cholestérol malgré les idées reçues - du yaourt grec ou encore du fromage blanc.

Ensuite, des glucides complexes, qui aident aussi à limiter les pics de glycémie et rassasient. On en retrouve notamment dans les flocons d'avoine ou encore le pain complet. Enfin, un petit-déjeuner sain doit contenir des bonnes graisses (avec modération), avec par exemple de l'huile d'olive ou des noix. On évite à l'inverse les graisses saturées comme le beurre.

Pour avoir un petit-déjeuner complet, le Dr Pouy recommande par exemple :

du pain complet avec du beurre de cacahuète et une banane,

des flocons d'avoine, du yaourt grec, des fruits rouges et des amandes,

un smoothie protéiné, avec du lait (végétal ou non), du fromage frais, des fruits et des graines (par exemple de chia).

Il propose également des versions salées, par exemple une tartine de pain complet avec des œufs et de l'avocat ; ou encore une omelette avec des légumes et un peu d'huile d'olive. Ces petits déjeuners sont ainsi riches en protéines, en glucides complexes, en bonnes graisses et en fibres. On n'oublie pas également de bien s'hydrater, avec de l'eau, du thé, du café ou encore du lait. Un combo idéal pour bien commencer sa journée et protéger sa santé !