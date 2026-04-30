"Mangeons de saison" : quels sont les fruits et légumes du mois de mai ?

Peut-on encore manger des agrumes, est-ce déjà la saison des fraises ou du melon ? Voici les fruits et légumes du mois de mai, à dénicher au marché ou au supermarché pour manger de saison !

Peut-on encore manger des clémentines en mai ? Est-ce vraiment la saison des fraises ? Peut-on déjà acheter du melon ? Ces questions reviennent chaque année à l'approche de l'été. Or, "manger de saison" n'a jamais été aussi importante. Elle permet à la fois de protéger la planète en limitant les déplacements mais aussi notre budget, surtout avec la hausse des prix du transport liée à celle du pétrole.

Le mois de mai marque une transition importante entre les derniers légumes d'hiver et les prémices de l'été. S'il faudra encore patienter pour le melon, c'est le moment idéal pour redécouvrir des produits locaux qui avaient disparu pendant l'hiver.

Quels fruits et légumes manger au mois de mai ?

Comment savoir précisément quels fruits et légumes privilégier chaque mois ? "Mangeons de saison", le site Manger Bouger et l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) mettent à disposition des calendriers mensuels détaillés pour guider les consommateurs.

Le potager réserve de belles surprises avec le retour tant attendu de l'artichaut, star de ce mois de mai. Les asperges continuent leur saison commencée en avril et qui durera jusqu'en juin. C'est donc le moment de se les offrir, pour de bonnes salades ou des risottos gourmands. Le concombre fait son apparition timide sur les étals, annonçant les salades estivales à venir. Les courgettes commencent également à pointer le bout de leur nez.

Les amateurs de salades peuvent se réjouir : le cresson et les diverses variétés de salades vertes sont à leur apogée. Les radis croquants agrémentent aussi les apéritifs tandis que les carottes nouvelles, plus tendres et sucrées que leurs cousines d'hiver, font leur entrée. Le fenouil, avec son goût anisé caractéristique, reste disponible avant de disparaître pendant l'été. Les navets de printemps, plus doux que ceux d'hiver, méritent d'être redécouverts.

Liste complète des fruits et légumes de mai selon l'ADEME et Manger Bouger :

Côté fruits, mai reste un mois de transition relativement pauvre en variété. Les amateurs de fruits rouges peuvent enfin se faire plaisir avec l'arrivée massive des premières fraises françaises. Elles sont déjà nombreuses sur les étals avec de belles saveurs sucrées et acidulées au rendez-vous. La rhubarbe, techniquement un légume mais utilisée comme un fruit, bat son plein et permet de réaliser tartes et compotes acidulées. Le pamplemousse termine doucement sa saison, offrant ses derniers agrumes vitaminés avant l'été.