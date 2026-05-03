Pour manger de saison, quels fruits et légumes faut-il acheter au mois de mai ?
Le mois de mai marque un tournant important dans la saison. Alors quels fruits et légumes vaut-il mieux choisir pour "manger de saison", local et parfois réduire son budget ? On commence par l'artichaut, star incontestée du mois de mai, selon le calendrier de l'ADEME et de Manger Bouger. Son retour sur les étals est très attendu par les chefs après les longs mois d'hiver. C'est le moment idéal pour le redécouvrir.
© Alessio Orrù - stock.adobe.com