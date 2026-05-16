Pas cher, rapide et facile à faire : cette astuce rend vos sauces bien plus riches en fibres et en protéines

Personne n'y pense, mais cette astuce est très utile pour manger plus de fibres et de protéines sans s'en rendre compte.

Beaucoup de personnes ne mangent pas assez de protéines, et surtout de fibres. Ces deux éléments sont pourtant essentiels pour notre santé. D'un côté, les protéines permettent notamment de développer et de maintenir notre masse musculaire. Elles sont donc particulièrement importantes pour les sportifs ou encore les personnes âgées. De l'autre côté, les fibres régulent notre transit, nourrissent notre microbiote intestinal, et sont bonnes pour la santé cardiovasculaire puisqu'elles réduisent le cholestérol.

Enfin, les protéines et les fibres aident à réguler notre glycémie pour avoir une énergie plus stable, et apportent une satiété durable. Vous l'aurez compris, manger suffisamment de protéines et de fibres au quotidien est indispensable pour notre santé. Une astuce peut justement aider à en consommer plus sans s'en rendre compte.

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Cette astuce est simple : il suffit d'ajouter des aliments mixés riches en protéines et / ou en fibres à vos sauces. Certains aliments sont particulièrement intéressants pour leur richesse à la fois en protéines et en fibres, comme les graines de chia et les légumineuses (pois chiches, lentilles corail, haricots blancs...). Vous pouvez aussi ajouter à la fois des aliments riches en fibres, comme les légumes, et des aliments riches en protéines, comme le yaourt grec ou le fromage blanc.

En pratique, vous pouvez par exemple faire une sauce tomate onctueuse en ajoutant des lentilles corail et des carottes mixées, ou encore une sauce curry avec des pois chiches et des épinards, ici aussi mixés. En fonction de vos goûts et de vos besoins, vous pouvez adapter les aliments à ajouter ainsi que la dose. Par exemple, si votre repas est déjà riche en protéines, vous pouvez simplement ajouter des légumes mixés pour apporter des fibres, et inversement.

Cette astuce est donc particulièrement intéressante lors des repas qui ne contiennent pas ou pas assez de protéines et de fibres, comme par exemple des pâtes à la sauce tomate. C'est aussi utile pour les personnes qui n'en mangent pas assez pour des questions de goût, comme les enfants. Vous pourrez leur faire manger des légumes et légumineuses sans qu'ils ne le sachent !

Avant de tester une recette de sauce enrichie, il faut savoir que les légumineuses doivent être préalablement cuites, ainsi que les légumes dans l'idéal. La sauce sera ainsi plus facile à digérer et la texture sera meilleure. Si vous souhaitez ajouter des graines, elles doivent être mixées, pour les mêmes raisons. Enfin, il est préférable d'augmenter progressivement la dose de fibres car elles peuvent provoquer des troubles digestifs. Pour les personnes qui font attention à leur poids, rajouter des légumes mixés sera forcément moins calorique que des légumineuses ou des graines. Bon appétit !