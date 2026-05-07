Ce fromage "est le plus sain" d'après les nutritionnistes, il est pauvre en graisses et riche en protéines

Certains fromages sont plus recommandés que d'autres par les nutritionnistes.

Le fromage fait partie des aliments préférés des Français. On l'adore avec un morceau de pain en fin de repas, dans un sandwich, sur des pâtes ou encore sur un gratin... Si on peut tout à fait en manger régulièrement pour profiter de son apport en protéines et en calcium, il est à consommer avec modération, notamment à cause de sa richesse en graisses et en sel. Pourtant, tous les fromages ne sont pas à mettre dans le même panier : ils ont des compositions différentes les uns des autres. Ils sont plus ou moins caloriques, riches en graisses, en protéines, en sel ou encore en calcium... Certains seront donc plus sains que d'autres.

Pour bien choisir, il faut donc se tourner vers des fromages qui contiennent le moins possible de matières grasses et de sel, tout en apportant une bonne dose de protéines et de calcium... Un équilibre difficile à trouver ! Parmi les meilleurs choix en termes nutritionnels, on trouve bien sûr le fromage blanc pauvre en matières grasses. 100 grammes de fromage blanc 3 % contiennent seulement 70 kcal, pour 8 g de protéines et pas moins de 700 mg de calcium. Mais un autre fromage sort encore plus du lot d'après les nutritionnistes...

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Ils recommandent en effet tout particulièrement le cottage cheese. "Mon choix numéro un pour un fromage sain est le cottage cheese allégé à 2 %, car il est riche en protéines et moins calorique que les autres types de fromage", a justifié Natalie Rizzo, diététicienne nutritionniste, auprès de Today. 100 grammes de cottage cheese contiennent environ 90 kcal, 12 g de protéines, et très peu de matières grasses. Le cottage cheese est aussi un des fromages les moins salés (moins d'1 g de sel pour 100 grammes).

En plus du cottage cheese et du fromage blanc allégé, la nutritionniste Natalie Rizzo recommande la ricotta ou la mozzarella, qui sont moins caloriques, riches en graisses et en sel que d'autres fromages, tout en apportant environ 10 grammes de protéines pour 100 g. Aussi interrogée par Today, la diététicienne américaine Vanessa Rissetto liste également la ricotta, ainsi que la fêta parmi les fromages les plus sains.

La fêta est à peu près aussi calorique que la mozzarella (260 kcal pour 100 g) et contient autant de graisses. La fêta se démarque par son apport en calcium (400 mg), puisqu'elle en contient 4 fois plus que le cottage cheese et 2 fois plus que la ricotta. Par contre, la fêta fait partie des fromages les plus salés, avec presque 3 g de sel pour 100 g. Au final, si l'idéal est de privilégier ces fromages, il est conseillé de varier sa consommation pour bénéficier de leurs bienfaits... tout en modération !