Pas besoin de compléments alimentaires : voici comment faire le plein de magnésium chaque jour
Beaucoup de personnes ne pensent pas à manger des graines. Pourtant, elles sont une véritable mine de nutriments, et notamment de magnésium. Les graines de courge sont "la source la plus concentrée" de magnésium d'après le Dr Mehdi Terki. Une poignée apporte environ 160 mg. Il est recommandé d'en consommer 380 mg par jour pour les hommes, et 300 mg pour les femmes. Les graines de tournesol, de sésame, de pavot, de chia ou encore de lin en sont aussi très riches. On n'hésite pas à en ajouter à ses salades, ses yaourts ou son muesli au petit-déjeuner.