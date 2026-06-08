Quels sont les bienfaits des cerises pour la santé ?

A l'approche de l'été, les cerises arrivent sur les étals. En plus d'être très appréciées, elles ont de nombreux bienfaits pour la santé.

Les cerises sont un des fruits stars du début d'été. Ces petits fruits rouges sont disponibles sur les étals entre mai et juillet. On les adore pour leur goût sucré et leur versatilité en cuisine. On peut les déguster telles quelles, dans un clafoutis, une tarte, en jus, en coulis. Et pour ceux qui aiment le sucré-salé, on peut même manger des cerises en salade ou avec de la viande ! Au-delà de les consommer pour leur goût, les cerises ont aussi des bienfaits intéressants pour la santé.

Comme les autres fruits rouges, un des principaux bienfaits de la cerise pour la santé est sa richesse en polyphénols. Ces substances ont un effet antioxydant, qui aident à combattre les dommages cellulaires et à réduire l'inflammation. Les cerises en contiennent "une quantité notable" d'après Aprifel (l'Agence pour la recherche et l'information en les fruits et légumes).

Grâce à sa teneur en antioxydants, des études ont montré que la cerise pouvait avoir des bienfaits pour la santé cardiovasculaire, l'arthrite, la goutte ou encore la récupération musculaire chez les sportifs, même si ces effets restent à prouver. Autre effet intéressant pour la santé : les cerises (et en particulier la variété de Montmorency) sont naturellement riches en mélatonine, "l'hormone du sommeil", et peuvent donc aider à s'endormir plus rapidement et à avoir un sommeil profond et réparateur.

En termes de nutriments, les cerises sont une bonne source de potassium, puisqu'elles en apportent 190mg pour 100 grammes, ce qui représente 10 % des valeurs nutritionnelles recommandées par jour. "Le potassium joue un rôle fondamental dans la transmission nerveuse, la contraction musculaire et la fonction cardiaque", précise l'Assurance maladie. Les cerises apportent également une dose notable de cuivre, qui intervient dans la minéralisation des os, participe à la production des globules rouges, ou encore participe au fonctionnement du système immunitaire. Enfin, les cerises apportent également de la vitamine C et de la vitamine A, essentielle pour la vision et le système immunitaire.

Mais la cerise fait partie des fruits rouges les plus sucrés et caloriques, avec 56 kcal et 13g de glucides pour 100 grammes. Elle reste moins sucrée que d'autres fruits comme la banane, le raisin ou encore la mangue. Et contrairement aux idées reçues, la cerise est aussi sucrée que la pomme Golden. La cerise peut donc tout à fait être consommée au quotidien, mais avec modération : environ une portion de 100 à 150 grammes. D'autant plus qu'elle peut provoquer des troubles digestifs, notamment aux personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable.