Pour manger de saison, quels fruits et légumes faut-il acheter en août ?
Manger de saison a de nombreux avantages : cela soutient l'économie locale, protège l'environnement, permet de consommer des produits frais riches en nutriments, et c'est aussi plus économique. Parmi les stars incontestables de l'été, le melon est disponible sur les étals depuis juin. On le déguste tel quel, en salade, en jus ou encore en sorbet. On peut en profiter encore un peu puisque le melon est de saison jusqu'en septembre.
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