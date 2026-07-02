Pour manger de saison, quels fruits et légumes faut-il acheter en juillet ?

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Pour manger de saison, quels fruits et légumes faut-il acheter au mois de juin ?

Manger de saison a de nombreux avantages : cela soutient l'économie locale, protège l'environnement, permet de consommer des produits frais riches en nutriments, et c'est aussi plus économique. Parmi les stars incontestables de l'été, le melon est disponible sur les étals depuis juin. On le déguste tel quel, en salade, en jus ou encore en sorbet. On peut en profiter tout l'été puisque le melon est de saison jusqu'en septembre.
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Nastasia Montel