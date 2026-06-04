Connaissez-vous l'orthorexie, ce trouble du comportement alimentaire de plus en plus fréquent ?

L'orthorexie est un trouble peu connu, il est pourtant de plus en plus fréquent.

On connaît l'anorexie ou encore la boulimie, mais ce sont loin d'être les seuls troubles de la conduite alimentaire (TCA). Un autre trouble, appelée orthorexie, est de plus en plus fréquent. Il est pourtant "encore méconnu et sous-diagnostiqué" d'après la diététicienne-nutritionniste Claire Trommenschlager. L'orthorexie concernerait "5 à 10 % de la population, à un degré plus ou moins important", a précisé la spécialiste sur Instagram. Mais il est difficile de savoir réellement le nombre de personnes concernées, notamment parce que l'orthorexie n'est actuellement pas reconnu officiellement comme trouble psychiatrique. Mais de quoi s'agit-il ?

L'orthorexie, qui vient du grec "orthos" qui signifie la rigueur, est défini comme une obsession de manger sainement. D'après Claire Trommenschlager, l'orthorexie "s'apparente à la fois aux TCA et aux TOC, les troubles obsessionnels compulsifs". Les personnes concernées ne veulent consommer que des aliments considérés comme sains, et éliminent les aliments jugés malsains. Sucre, gras, aliments transformés ou contaminés par des pesticides ou métaux lourds...

De nombreux aliments sont supprimés de l'alimentation. Les personnes touchées peuvent passer des heures à penser à leurs repas, à faire leurs courses en scrutant les étiquettes... Au-delà des règles strictes sur les aliments, elles peuvent aussi modifier leur façon de cuisiner ou de manger, par exemple en cuisant les légumes uniquement à la vapeur ou en mâchant de façon excessive. L'orthorexie peut avoir d'importantes conséquences sur la santé mentale comme physique.

Au niveau mental, ce trouble alimentaire provoque "un état de stress permanent, de l'anxiété voire un risque dépressif", d'après la nutritionniste, ou encore "de la culpabilité" selon la psychologue Margaux Viti. Au niveau physique, l'orthorexie peut être à l'origine de carences nutritionnelles et d'une malnutrition, voire dénutrition. L'orthorexie augmente également le risque de souffrir d'autres TCA, notamment l'anorexie. L'impact sur la vie sociale, personnelle, familiale et professionnelle peut être important, avec un isolement social. Mais comment savoir si on souffre d'orthorexie ?

Même si l'orthorexie n'est actuellement pas reconnu comme un trouble psychiatrique, une telle obsession sur l'alimentation n'est pas normale et doit être traitée avant d'avoir des conséquences potentiellement importantes. Différents tests existent, dont le test de Bratman.

Pour Claire Trommenschlager, "si vous répondez oui à plus de 4 questions (sur 10), il est conseillé de consulter" un professionnel de santé : psychologue, médecin généraliste ou encore diététicien-nutritionniste (dans l'idéal spécialisé en troubles de conduites alimentaires). Les sportifs et les personnes qui travaillent en lien avec l'alimentation ou la santé sont particulièrement à risque d'être touchés.