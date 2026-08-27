Cadmium dans les pâtes : 80% des paquets testés en contiennent, voici les pires marques selon 60 Millions de consommateurs

60 Millions de consommateurs a testé de nombreuses références de spaghettis et pennes, les pâtes préférées des Français. Verdict : une grande partie contient du cadmium, avec des teneurs inquiétantes pour certaines marques.

Vos pâtes préférées sont-elles contaminées au cadmium et à quel point ? Mauvaise nouvelle, presque personne n'y échappe. Et pour cause : les pâtes sont dans tous nos placards et constituent l'un de nos aliments de base. Surtout en période d'inflation... Normales ou complètes, tout le monde a ses préférées. Chaque Français en consommerait près de 10 kg par an, avec une préférence nationale pour les spaghettis et les penne rigate.

Problème, on le sait depuis quelques années et plus particulièrement depuis quelques mois, les pâtes contiennent certaines substances nocives, notamment des métaux lourds. On y retrouve en particulier le cadmium, classé cancérogène. 60 Millions de consommateurs rappelle ainsi que l'Anses soulignait en mars dernier que l'alimentation est "de loin la source majeure d'exposition, représentant jusqu'à 98 % de l'imprégnation au cadmium dans la population non fumeuse". Or les blés durs, à la base des pâtes, figurent parmi les céréales les plus contaminées.

60 Millions de Consommateurs a fait de nouveaux tests dans son numéro de rentrée, à retrouver en kiosque dès cette fin de mois d'août. Le verdict est sans appel : sur les 36 références testées, 80 % contiennent du cadmium ! Les pâtes complètes sont les plus exposées : pour le magazine, le cadmium s'accumule dans les enveloppes externes du grain, conservées dans ces produits. Pour 60 Millions de consommateurs, un enfant de douze ans pesant 40 kg et consommant cinq portions de 60 g par semaine ingérerait environ 21 µg de cadmium, soit plus d'un cinquième de la dose hebdomadaire tolérable européenne. Or les pâtes ne sont qu'une source de cadmium parmi d'autres produits céréaliers à l'image du pain.

Quelles sont les marques de penne qui contiennent le plus de cadmium selon 60 Millions de consommateurs ?

Du côté des penne, seules Marque Repère (E.Leclerc) et U en sont exemptes, note le magazine. Voici les six penne les plus contaminées :

Barilla blé complet (penne rigate intégrale) : la plus chargée, à 0,066 mg/kg, Combino (Lidl) sans gluten : 0,058 mg/kg. On trouve ensuite les Barilla Protein+, De Cecco n° 41, Panzani 3 minutes et Montebello blé complet.

Quelles sont les marques de spaghettis qui contiennent le plus de cadmium selon 60 Millions de consommateurs ?

60 Millions de consommateurs a également analysé de nombreuses références de spaghettis, les pâtes préférées des Français. On y trouve le record de teneur en cadmium de toute l'étude réalisée par le magazine. Ce triste chiffre provient de la gamme de spaghettis Barilla intégrale (au blé complet donc) avec 0,071mg/kg.

Parmi les références contenant le plus de cadmium, on trouve aussi les spaghettis Auchan cuisson 3 min, les De Cecco n°12, les Grand'Mère aux œufs frais, les spaghettis Fiorini d'Intermarché ou les Bio Village de Leclerc.

Alors faut-il arrêter de manger des pâtes pour éviter d'être contaminé au cadmium ? Pas du tout. Mais pour réduire son exposition, l'Anses recommande 3 leviers : limiter sa consommation de produits céréaliers, manger plus de légumineuses, et "varier les sources d'approvisionnement".

Teneur en métaux lourds mais aussi valeur nutritionellle, nutri-score ou prix, vous pouvez retrouver les résultats complets de l'étude sur le site de 60 Millions de consommateurs et dans son numéro de rentrée.