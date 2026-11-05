Une jeune femme meurt après avoir mangé des morilles : un rappel national, comment limiter les risques d'intoxication ?

Une jeune femme de 27 ans est décédée après avoir consommé des morilles achetées dans le commerce. Voici les précautions à connaître pour limiter les risques d'intoxications avec ces champignons.

Une jeune femme de 27 ans est décédée mardi 3 novembre au CHU de Montpellier, après avoir mangé des morilles séchées achetées dans un magasin B&M. C'est sa sœur qui a annoncé son décès sur Instagram. Selon un communiqué du ministère de l'Agriculture, Marie-Lou, qui n'avait aucune maladie préexistante, a développé "des symptômes gastro-intestinaux sévères" le 2 novembre, quelques heures après son repas. Selon sa sœur, elle "est décédée en quelques heures" après "une forte réaction très rare qui survient dans 3 % des cas. Ses organes vitaux ont lâché l'un après l'autre". Malgré une prise en charge médicale rapide, elle est décédée le lendemain.

Les autorités sanitaires suspectent un lien entre la consommation des morilles et le décès, mais des analyses complémentaires sont toujours en cours. Un rappel national a été lancé pour les morilles séchées Champibon de 60 grammes, commercialisées chez B&M du 12 octobre au 3 novembre. Une contamination par une toxine est suspectée. Les autorités demandent de ne surtout pas consommer ces produits, même après cuisson, et de les rapporter en magasin.

Pourquoi les morilles peuvent-elles être toxiques ?

Les morilles sont des champignons comestibles très appréciés en cuisine, mais leur consommation n'est pas sans risque. Elles contiennent naturellement des substances toxiques lorsqu'elles sont crues ou insuffisamment cuites, susceptibles de provoquer une intoxication alimentaire. Les symptômes sont principalement digestifs : douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées. Des troubles neurologiques peuvent également survenir.

Le séchage ne suffit pas à éliminer tous les risques. Les morilles déshydratées doivent elles aussi être correctement préparées avant consommation. Il faut toutefois distinguer cette toxicité naturelle de la contamination suspectée dans le décès de la jeune Montpelliéraine, dont les causes exactes ne sont pas encore établies.

Comment limiter les risques d'intoxication aux morilles ?

La principale précaution pour consommer des morilles en toute sécurité est de bien les cuire. Selon les recommandations sanitaires du ministère de la Santé, les champignons toxiques à l'état cru, comme les morilles, doivent être cuits pendant 20 à 30 minutes à la poêle, ou 15 minutes dans l'eau bouillante, en jetant ensuite l'eau de cuisson. Les morilles séchées doivent d'abord être réhydratées, puis suffisamment cuites.

Il est également recommandé de ne consommer que des champignons parfaitement identifiés, en bon état, et de respecter les conditions de conservation. Les quantités doivent rester raisonnables.

Quels symptômes doivent alerter après un repas de morilles ?

En cas de douleurs abdominales, de diarrhées, de vomissements ou de tout autre symptôme inhabituel après avoir mangé des champignons, il faut contacter immédiatement un centre antipoison, sans attendre une éventuelle aggravation. En cas de détresse vitale, il faut appeler le 15 ou le 112.

Les symptômes d'une intoxication aux champignons peuvent apparaître quelques heures après le repas, parfois plus de 12 heures après. Il est conseillé de conserver les restes des champignons et de noter l'heure de leur consommation ainsi que celle des premiers symptômes.

Plus de 1 300 intoxications aux champignons en France en 2025

Les risques d'intoxication ne concernent pas uniquement les morilles. Selon l'Anses, plus de 1 300 intoxications aux champignons ont été rapportées aux centres antipoison en 2025. Environ 3 % étaient de gravité forte et un décès a été enregistré.

La majorité des cas surviennent pendant la saison des cueillettes, souvent à cause d'une confusion entre une espèce comestible et une espèce toxique. L'Anses recommande de faire vérifier toute récolte douteuse par un pharmacien compétent par exemple, et de ne jamais se fier uniquement à une application de reconnaissance sur smartphone.