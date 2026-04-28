Ces 9 aliments rendent les dents jaunes, le café n'est pas le seul coupable

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Les fruits rouges sont bons pour la sant&eacute;, mais peuvent-ils rendre les dents jaunes&nbsp;?
Les fruits rouges sont riches en pigments naturels bons pour la santé, mais attention, ceux-ci peuvent effectivement colorer l'émail des dents et donc jouer sur la teinte de vos dents.
© brent hofacker
Nastasia Montel